A mediados de agosto Justin Bieber hizo todo un drama al eliminar su cuenta de Instagram. En esos días, el cantante publicó una foto en la que aparecía junto a su entonces novia Sofia Richie, con el siguiente mensaje: “Voy a hacer mi Instagram privado si no detienen su odio. Esto se les está yendo de las manos. Si fueran realmente fans, les gustaría la que gente que a mí me gusta”. Esto debido a las criticas de sus fans hacia Sofia.

Su relación con Sofía duró solo un mes

Sin embargo, parece que este berrinche del canadiense no sirvió de mucho, ya que según datos del sitio “TMZ”, su relación con Sofia terminó hace unos días. Al respecto, fuentes cercanas a la pareja, anunciaron que su relación no era muy seria. A pesar de que pasaron juntos unas vacaciones en México, mencionaron que no habían estado hablando mucho últimamente.

Tampoco ellos parecen estar muy tristes que digamos. Ya que Sofia fue vista el domingo pasado en The Nice Guy en una fiesta en compañía de sus amigos.

¿Ambos listos para nuevas citas?

Por otra parte, Justin está listo para salir con nuevas chicas, informó el sitio estadounidense “TMZ“.

Y parece que no es una exageración, pues tras su concierto en la Arena Olympiahalle en Alemania, el cantante fue visto disfrutar una jarra de cerveza junto a su padre en el famoso Oktoberfest de Múnich.

Respecto a las amenazas de Justin Bieber a sus fans…

Recordemos que en los últimos meses, Justin ha mostrado su indignación por el comportamiento de sus “Beliebers”. En mayo anunció en Instagram, que no volvería a tomarse fotos con los fans que se encontrara en la calle.

“Si me ven por ahí, sepan que no me tomaré fotos con ustedes. Ya me cansé. Ha llegado a un punto en el que la gente ni siquiera me saluda ni me reconoce como ser humano. Sé que habrá personas decepcionadas, pero no le daré a nadie una foto. La gente que me dice ‘pero compré tu disco’, debe entender que comprarlo no quiere decir que tienen el derecho automático a una foto”, indicaba su publicación.

Les recomendamos el siguiente video de la forma en la que Justin decepcionó a sus fans: