Rafael Amaya y Daddy Yankee los máximos ganadores en Premios Tu Mundo

El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee y el actor mexicano Rafael Amaya fueron los máximos ganadores con tres galardones cada uno en la V entrega de “Premios Tu Mundo” esta noche en la Arena American Airlines.

Por su papel de Aurelio Casillas en "El Señor de los Cielos ", Amaya ganó sus premios en las categorías Protagonista Favorito – Súper Serie, Protagonista Favorito con Mala Suerte y La Pareja Perfecta - Súper Serie.

La mexicana Fernanda Castillo también ganó Protagonista Favorita - Súper Serie por su papel como Mónica Robles en la misma serie.

Daddy Yankee lideró a los ganadores musicales con el premio Artista Urbano Favorito, su #DYArmy ganó Fan Club del Año y fue el artista especial invitado en la Canción Comienza-Fiestas con “Andas en mi Cabeza” del dúo venezolano Chino & Nacho.

A su vez el dúo venezolano también ganó Artista Tropical Favorito, mientras que los mexicanos de Calibre 50 ganaron Artista Regional Mexicano Favorito y su compatriota Gloria Trevi fue nombrada Artista Pop Favorita.

Otros artistas que lograron dos premios fueron la actriz mexicana Danna Paola, quien se llevó la categoría de Protagonista Favorita – Novela/Serie y La Pareja Perfecta - Novela/Serie por su trabajo en “¿Quién es Quién?”.

La actriz venezolana Gaby Espino ganó el premio Soy Sexy and I Know It, así como el premio Presentador de Especiales o Reality Favorito por los Premios Billboard a la Música Latina.

Daddy Yankee fue el encargado de abrir la velada con su tema “Shaky Shaky” acompañado de un grupo de bailarinas en un brillante escenario con círculos multicolores y de inmediato puso a bailar al público en la arena.