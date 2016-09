La banda de pop rock Reik fue la estrella invitada esta noche del "Suburbia fashion show", que se llevó a cabo en el Word Trade Center de la Ciudad de México.



Los jóvenes originarios de Mexicali ofrecieron un espectáculo de poco más de una hora, interpretando parte de su repertorio musical, dando un adelanto del show que preparan para su nueva presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 4 de noviembre.

Luego de que la conocida tienda departamental realizará su desfile de modas, el espectáculo de Reik inició cerca de las 21:15 y los tres integrantes fueron recibidos con una gran ovación de parte de los cientos de asistentes al evento.

De inmediato, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín, junto con su grupo musical, se adueñaron del escenario y complacieron con canciones como "Peligro", "Inolvidable", "Con la cara en alto" y "Me duele amarte".

“Hemos tenido un gran año con nuevo material, sencillos exitosos y giras por Buenos Aires, San Juan Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santiago de Chile, y todo esto se lo debemos a ustedes”, compartieron con sus fans

Uno de los temas más coreados y ovacionados de la noche fue "Noviembre sin ti", que fue de los primero éxitos de esta banda que se dio a conocer en 2003.

En otro de los momentos emotivos de la velada, Jesús Navarro interpretó "Creo en ti", en versión acústico y lo ligó con "Vuelve".

También cantaron "We only have tonigth", tema principal de la película "No manches Frida".

La noche siguió con rolas como "Niña", "Voy a olvidarte", "Te fuiste de aquí" y "Y tu mirada" y de su reciente producción “Des/amor”, el tema "Ya me enteré", mismo que ocupa actualmente el primer lugar en el chat pop de la radio nacional.

Al final, reiteraron la invitación a sus fans para que el 4 de noviembre los acompañen en el Auditorio Nacional. "O si no pueden los esperamos el 11 de ese mes en la Arena Monterrey".



