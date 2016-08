Verónica Castro recordó con alegría al cantante Juan Gabriel con aquel memorable programa nocturno de variedades que conducía en 1988 “Mala Noche No” cuando el “Divo de Juárez” fue la estrella principal de una inolvidable velada que inició a las 11 de la noche y terminó a las 6:30 de la mañana. “Qué bueno que me tocó a mí hacerlo, me tocó en suerte, gracias a Dios que me dio la oportunidad, pero hay muchas cosas más que ahora con este asunto que sucedió, yo creo es como un aprendizaje para...