Doña Enriqueta descubre que Cristal está viva 😲😲😲 @maritzarodriguez @albertoescritorgomez #angelrebelde #enriquetacovarrubias #claudiaislas #cristalcovarrubias #maritzarodriguez

A video posted by Mundo de las telenovelas (@actores_actrices_telenovelas) on Jul 7, 2016 at 7:38pm PDT