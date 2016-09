La fama tiene un precio y Cristian Castro lo sabe muy bien, pues a pesar de ser un exitoso cantante, la popularidad lo ha hecho sufrir de soledad. En entrevista con la periodista Adela Micha, el cantante mexicano no solo admitió ser un hombre insaciable, sino también confesó estar pagando el precio de la fama con soledad. "Los cantantes sufrimos de soledad, vengo a sufrir, pagar el precio de la fama de no tener la chica que quiero y que no me quiere, es un precio que se paga por tanto viaje, al...