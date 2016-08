A casi 24 horas de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, rumores, especulaciones y diferencias entre el intérprete y Vicente Fernández han resurgido.

Y es que se dice que en 1971, Juan Gabriel y Vicente Fernández se reunirían en la emisora "Radio Mil". Sin embargo fue "Chente" quien se negó a encontrarse con el intérprete, algo que molestó muchísimo al "Divo de Juárez", lo que provocó que Juan Gabriel jamás le diera temas de su autoría.

Incluso, estas diferencias fueron confirmadas años más tarde por el propio Vicente Fernández, ya que en una entrevista en torno a sus 39 años de carrera musical afirmó que "Juanga" no le caía bien".

"Sí, reconozco que no me cae bien y pues estoy correspondido, porque yo tampoco le caigo bien", expresó el intérprete mexicano.

"Yo no canto como él, yo no bailo como él, y pues... no me caigo como él", reconoció "Chente" al recordar que Juan Gabriel le propuso grabar un disco juntos.

En 2010, estas diferencias pudieron quedar atrás, pues en pláticas estaba una gira que ambos realizarían juntos, un show que por cuestiones desconocidas nunca se concretó.

En 2015, el "Charro mexicano" calificó a Juan Gabriel como un "genio" y aceptó que el cantautor usara su voz para grabar una nueva versión del tema "La Diferencia", canción que sería incluída en su álbum "Los dúo"

"Me habló Juan Gabriel y me pidió muy amablemente, que si le permitía usar mi voz en su canción 'La Diferencia'. Me dijo que nadie le había grabo su tema como yo, que si le dejaba usar mi voy y le hacía un nuevo arreglo", contó.

"Que no era necesario que yo asistiera al estudio y acepté, pues le tengo mucha confianza, ya que en ese aspecto es un genio", añadió.

Sin embargo, existen varios rumores de que esta "colaboración" fue impuesta por la disquera de ambos artistas.