La juventud, frescura y elegancia de la portuguesa Sara Sampaio, se hizo presente anoche al engalanar la vigésima séptima edición del “Fashion Fest Otoño-Invierno 2016” de Liverpool realizado en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Conocida internacional por su trabajo como modelo, dejó por un momento las pasarelas de Europa y Estados Unidos, para conquistar el Fashion Fest, donde modeló tres cambios de ropa llevándose la ovación de los presentes.

Previo a su pasarela, explicó cómo ha ido cambiando la industria de la moda en México y el mundo. “Me gusta la forma en la que la moda se está abriendo la industria, además de las chicas delgadas y extremadamente altas, pero ellas no son las que compran esas ropas”, dijo la guapa modelo.

En sentido, mencionó que las pasarelas se están abriendo a todo tipo de mujeres, “con todo tipo de cuerpo y tallas, es increíble ver toda esta diversidad, trato de ver más como la moda está intentando cambiar, sobre las tallas grandes”, contó Sara al respecto de ser la nueva imagen de esta cadena de tiendas departamentales.

También tocó el tema de cómo la moda en nuestro país hoy día se ha estado apropiando de los tejidos hechos a mano por los indígenas mexicanos de diversas regiones, siendo dos de las cuatro tendencias de esta temporada: la artesanal, multicultural, galáctica y comic.

“Es un tema muy delicado, la gente en realidad quiere acoger nuevas cosas y abrirse y no es correcto decir: 'no puedes usar algo así', no creo que sea necesariamente malo, pero se puede hacer de una forma correcta”, aseveró la joven que empezó a modelar a los 16 años.

Asumió que las marcas de ropa deben de dar crédito al trabajo que realiza cada una de estas personas sin robarse las ideas y pagarles lo justo por su trabajo.

"Yo no pienso que las marcas digan ‘voy a usar esto, me lo voy a robar y no dar un crédito por ello’, creo que en realidad acogen la cultura y eso es hermoso de ver”, expresó la modelo de 25 años de edad.

Dijo que los diseños que salen inspirados en México, muestran qué tanto la gente ama este tipo de cosas que se crean aquí y se abren puertas para dar a conocer una parte del país que la gente no conoce. “Esto hará que más personas quieran venir a este país”, dijo la modelo considerada uno de los Ángeles (Victoria Secret) más hermosos de la historia.

Al evento de moda acudieron diversas personalidades como Florencia Alducin, Martha Cristiana, la diseñadora Sara Bustani y los actores Isabella Camil junto a Sergio Mayer, Mariluz Bermúdez, Marlene Favela, Loreto Peralta, Alejandro Nones, Diego de Erice, Brandón Peniche y Natalia Téllez, entre otros.

El Fashion Fest se transmitirá en televisión abierta por el canal “Las estrellas” el próximo domingo 11 de Septiembre a las 18:00 horas.

