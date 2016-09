Sarah Brightman considerada la mejor soprano del mundo, regresa a México después de tres años de espera para sorprendernos con su nueva gira “Gala an Evening with Sarah Brightman”, con invitados especiales como Paul Bateman maestro/conductor, el tenor griego Mario Frangoulis, el virtuoso pianista Di Wu y el contratenor Narcis.

Después de conquistar el continente asiático, ofreciendo conciertos en Japón, China, Corea del Sur y Taiwán; la también actriz ha decidido deleitar al público mexicano con tres espectaculares presentaciones.

La Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, N.L. podrán disfrutar de la incomparable voz de Sarah Brightman este diciembre.

· ARENA CIUDAD DE MÉXICO: 01 de Diciembre 9:00 de la noche.

· AUDITORIO TELMEX GUADALAJARA: 03 de Diciembre, 9:00 de la noche.

· ARENA MONTERREY: 05 de Diciembre, 9:00 de la noche.

Sarah Brightman, quien ha sido reconocida por contar con más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial además de ser la única cantante en el mundo en ocupar el número uno en el Billboard Dance y el Billboard Classical Chart de manera simultánea, se encuentra ahora promocionando su más reciente gira “Gala an Evening with Sarah Brightman”.





La Gira “Gala an Evening with Sarah Brightman” promete estar llena de sorpresas y enamorar al público, quien podrá disfrutar de sus más grandes éxitos como “Time to Say Goodbye”, “Pie Jesu”, “Canto Della Terra” entre otros.



¿Dónde y cuándo?



Arena Ciudad de México

1 de Diciembre del 2016, 21:00 hrs.

-Preventa Exclusiva para Fans Club Sarah Brightman: 5 y 6 de Septiembre

-Venta al Público en General: A partir del 7 de Septiembre

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro, Soriana, Taquillas de la Arena CDMX y al teléfono 15 15 41 00.

-Precios: de $300 hasta los $2,450 pesos.

Auditorio Telmex

-3 de Diciembre del 2016, 21:00 hrs.

-Preventa Exclusiva para Fans Club Sarah Brightman: 5 y 6 de Septiembre

-Venta al Público en General: A partir del 7 de Septiembre

-Puntos de Venta: A través del sistema ticketmaster.com, y taquillas del Auditorio.

-Precios: De $400 hasta los $3,500 pesos.

Arena Monterrey

-Concierto: 05 de Diciembre 2016, 21:00 hrs.

-Preventa Exclusiva para Fans Club Sarah Brightman: 5 y 6 de Septiembre

-Venta al Público en General: A partir del 7 de Septiembre

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, Innova Sport, Taquillas de la Arena Monterrey y al teléfono 15 15 41 00.

-Precios: de $400 hasta los $2,450 pesos.