Se estrella avión en el que viajaba J Balvin

Este ha sido un año de mucho trabajo para el cantante colombiano J Balvin. Tanto así, que decidió pasar unos días en el mar para descansar.

Sin embargo, no todo resultó como lo esperaba, ya que el avión privado en el que viajaba rumbo a Las Bahamas junto a un grupo de acompañantes, se estrelló.

Fue el mismo cantante quien informó sobre la situación en un video de Snapchat. "Definitivamente cuando no es el día de uno, no es el día de uno. Nos salvamos, Dios no quería que me muriera hoy", dijo.