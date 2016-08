Shirley Manson: "Muchas mujeres de mi edad se sienten como si estuvieran en el pozo de la basura"

La vocalista de Garbage, Shirley Manson, no es ajena a la prueba del tiempo. La banda de rock alternativo comenzó su gira de aniversario 20 Years of Queer el pasado otoño, y lanzó su sexto LP, "Strange Little Birds", en junio.

Con una gira de verano que apoya el lanzamiento, Manson está lista para volver a hacer lo que mejor sabe con renovada energía. Pero, ¿por qué todo el mundo quiere hablar sobre su edad? Manson tiene algunas teorías.

Hay oscuridad en "Strange Little Birds." ¿Qué período de tu vida representan las canciones de este álbum?

– Es el presente en la mayor parte. Creo que la gran cosa es que se puede saltar entre décadas y la fantasía o embellecer con tu imaginación, hay momentos en que se puede poner en común todos los aspectos para completar una historia. Siento que en su mayor parte, el disco es sobre el presente, pero viajo en el tiempo en un par de ocasiones. La última canción del disco se llama "Wandering", y en gran medida está en el momento.

En una canción como "Blackout", cuando dices: "Trata de no pensar, se cool, quédate tranquilo, sé falso." ¿Es esa una conversación interna o se trata de una discusión?

– De nuevo, es un poco de ambos. Es una confrontación pero en realidad es una observación. Es cómo la gente habla a su verdadero yo por cualquier razón, de la que no estoy del todo segura. Creo que mucha gente no vive una vida auténtica, veraz, y yo creo que de alguna manera piensan que no afecta a todos los demás. Pero cuando no eres veraz, impactas a todos a tu alrededor.

Del mismo modo, con "Our Love is Doomed", ¿es el tono uno esperanzador o un lamento?

– Creo que ciertamente no estamos tratando de hacer música que haga que las personas se sientan desanimadas. Es todo lo contrario, a pesar de que nuestro enfoque no es el más obvio. Nos gusta hacer música que suene a melancolía, porque nos resulta reconfortante. Soy consciente de que estoy fuera de sintonía con la mayoría, pero la música feliz y despreocupada me hace sentir más ansiosa y agitada, más alarmada. Me gusta lo nuevo de Radiohead; eso es muy melancólico. Me encuentro perdida en su belleza. Como ser humano, todos estamos conectados de manera diferente y necesitamos cosas diferentes, y para mí, me gusta explorar las sombras.

Hace poco leí algunas cosas que has dicho acerca de la industria poniendo presión sobre las mujeres con el envejecimiento. ¿Crees que eso es un problema americanizado o algo que abarca a nivel mundial?

–Creo que es a nivel mundial. Todos perdemos cuando cualquier persona mayor de 25 años ya no es apta para la industria. En mi mente eso no es sólo en relación con la música; es una enfermedad cultura actual. Creo que es importante que escuchemos a los jóvenes, porque nos enseñan mucho, pero como cultura, nos estamos moviendo más y más lejos del concepto de ancianos. Me preocupa un poco. Uno tiene una perspectiva muy diferente de la edad. Es algo vital para una comunidad saludable.

¿Crees que hay una reacción violenta de parte de los medios de comunicación al hablar sobre este tema?

–Es curioso, porque cada vez que uno habla sobre la discriminación por edad ya no se te considera joven, estás dado de baja como alguien que se queja. No siento que este protestando. Tengo una carrera sana y no me siento impedida por la discriminación por edad de las personas, pero hay muchas mujeres de mi edad que se sienten como si estuvieran en el pozo de basura. Y no lo están. Tienen superpoderes que las mujeres más jóvenes no tienen, y debemos valorar eso.

Me parece interesante que cada vez que hablo sobre el sexismo, la discriminación por la edad o el feminismo, soy desacreditada como alguien que alega. He luchado contra el sexismo y he sobrevivido en ese sistema muy bien. Ahora quiero hablar a favor de cualquier persona que no tenga las mismas oportunidades. Creo que ser pasivo y mudo es conveniente para aquellos que desean ejecutar sus planes, por lo que siempre seré la mosca en la sopa. Hay una creencia de que si uno es pasivo, se puede vivir en paz, pero siempre hay consecuencias al ser pasivo en su cultura o comunidad. La pasividad a menudo puede conducir a una gran cantidad de infelicidad.

¿Cómo te sientes acerca de esta obligación de participar en las redes sociales de hoy en día?

– Mi manager me persiguió para que empezara a usarlos; yo estaba muy reacia. Ellos dijeron: "A menos que seas una de las pocas muy afortunadas, tu voz se ahogará si no participas." Hay excepciones a la regla, pero cuando eres un artista quieres que tu voz se oiga. De mala gana accedí y me encontré con que soy bastante buena y hay aspectos que realmente disfruto; no todos. Se siente un poco narcisista y egoísta, pero hay partes que encuentro agradables. Instagram es un jardín de placeres ocultos.

Oh, es un agujero de conejo con seguridad. ¿A quién sigues?

–Hay algo bastante raro conmigo. [Risas] Soy una de esas personas que está obsesionada con Cats of Instagram y Cute Emergency. Podría mirarlo sin fin. Encuentro consuelo en esa bestia real.