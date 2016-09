Han pasado 11 años desde que Smoky dio sus primeros pasos en la música, haciendo rimas cuando era un quinceañero. Desde entonces ha realizado una gran cantidad de colaboraciones y ha grabado para algunos sellos discográficos independientes, que lo han ayudado a posicionarse como figura de la música urbana a nivel nacional.



Actualmente, en sus propias palabras, a sus 26 años, ya empieza a cosechar lo que ha sembrado, pues acabar de unirse a la filas de la compañía disquera Warner Music.



“El primer acercamiento fue por una colaboración con mi amigo MC Davo, que fue el primer talento urbano en entrar a Warner Music, él consiguió ese conecte. Por cosas del destino, la colaboración se llama La propuesta, y eso fue lo que me llegó: la propuesta. Yo no pertenecía a ningún sello discográfico en el momento en el que grabamos esa canción, era independiente, pero me escucharon, stalkearon mis redes, views, seguidores y los lugares donde hemos andado. Todo se dio por esa colaboración con mi carnalito”, dijo en entrevista para Publimetro Jesús Antonio Torres Morfin. nombre de pila de Smoky.



Después de firmar contrato, el cantautor urbano originario de Mazatlán, Sinaloa, compartió que ya trabaja en los últimos detalles de su próximo disco.



“Firmamos en enero de este año. Cuando yo llegué, ya tenía un disco preparado, recién salido del horno. Lo escucharon y me dijeron: Smoky, tu disco está bien, pero lo queremos chingón. Así que van a meterle más producción, una que otra colaboración. Estamos trabajando lento, pero seguro, ya de manera estratégica, con fechas de lanzamiento, fechas de eventos, fechas para cada entrevista, todo bien acomodado, que era lo que le faltaba a mi carrera”, explicó.



El primer sencillo de esta producción discográfica, que se titula Sola, saldrá el próximo 11 de noviembre con su respectivo video. Y el álbum, según palabras de Smoky, verá la luz a finales de este año o principios de 2017.



“El género que estoy manejando es mucho más versátil, mucho canto, mucho coro y mucha música que en el rap mexicano no se emplea mucho. Ya no soy sólo yo en el escenario, ya tengo baterista, tecladista, bajista, corista y un DJ, ya somos un complemento. Smoky ya presenta un show completo, no sólo con rap, hacemos reggae, balada y otros géneros”, adelantó.



“Yo presenté un disco de 20 canciones, pero al final quedaron 16. Va a llevar R&B, que es la línea que estamos manejando, siempre lo digo para que la raza lo entienda, el R&B es como la balada del barrio. Mezclamos un reggaé bien suave, tenemos también una fusión bien interesante con mariachi, también temas con un estilo californiano al estilo Snoop Dogg, algo más con trap, que es lo que se está usando mucho ahorita”, continuó.



Smoky dice sentirse muy afortunado por todo lo que está sucediendo con su carrera musical; sin embargo, al igual que le sucede a la mayoría de los que quieren hacer carrera artística, su historia también tiene una parte difícil.



“Para mí han sido dos cosas: alejarte de los que más quieres, alejarte de tu casa, experimentar otro contexto social, y soportar palabras que no mereces. Creo que esos son los factores por los que tienes que estar bien macizo en tu razón para que no te tumben. El día que te digan que no sirves para nada, agaches la cabeza y te agüites, pierdes. Pierde el que se da por vencido”, expresó.



Para concluir, Smoky dijo que ya prepara su nuevo espectáculo en vivo, ya que, a la par del lanzamiento del sencillo y del video, iniciará gira por el interior del país.