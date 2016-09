Sofía Vergara rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta

“Los dos admiramos mucho a Sin Bandera y queríamos hacer algo así”, con esas palabras es como Patricio Elizondo y David McQuade presentan a Gala, el dueto que conforman y con el que ya se preparan para lanzar su álbum debut, del que se desprende el sencillo No te preocupes. “No te preocupes, encontré en otros brazos eso que busqué por años y esperé de tí. Ya no te espero, terminaron los desvelos, poco a poco fue sanando este corazón y me olvidé de tí”, cita el coro de la canción a ritmo de...