Fey goza de los buenos momentos de la vida. Disfruta las aventuras con su hija, pero también sorprender a la gente con su música. Hace unos días lanzó el sencillo Amo, con una imagen más atrevida y oscura.

“Tengo mucha emoción como artista, al ver cómo los fans se encargan -digitalmente- de ponerla en los primeros lugares. Estoy muy sorprendida, siempre que haces una canción con toda el alma, sientes y esperas, que guste el amor y la energía que trae consigo; además que conecte la canción a la primera, por eso es un halago total. Sabía que ese tema tenía como un lenguaje especial”, comentó Fey en entrevista con Publimetro.

Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios musicales, la cantante ha decidido no grabar más discos, y de ahora en adelante sólo expondrá su música a través de plataformas digitales.

“Voy a entregar canciones nuevas de manera continua. Quiero mostrar todo lo que vaya haciendo en el laboratorio de la música y cada vez que haga una canción, la voy a soltar; es decir, ya no me esperaré a que pase un año para hacer un disco. El disco físico ya no es protagónico y quiero que mis fans tenga a la mano la música que va sucediendo momento a momento”.

Fey confesó que durante su carrera ha pasado por buenos y malos momentos, eso le permitió aceptar sus defectos y virtudes.

“Soy muy valentona y muy descarada (risas), a pesar de que siempre me han visto como la girl next door, que puede ser tu amiga o novia. Como artista tengo otro lado y no me da miedo que lo vean, ya no me importa que conozcan qué siento, mi vulnerabilidad, lo que me asusta o gusta... de eso se trata. Mi compromiso como artista, es transmitir cosas a los demás seres humanos. He aprendido a mostrarme tal cual soy como mujer que vibra, que provoca una lágrima o que hace erizar la piel; eso debe ser auténtico y debe salir del alma”.

La artista reconoció que cada día es un reto, porque la industria va a un ritmo vertiginoso y no puede quedarse atrás: “Amo la vanguardia, amo explorar como artista experimental y eso es lo que vamos a hacer siempre. A pesar de que traemos mucha historia juntos, más de 25 años, en mis conciertos hay nostalgia, vanguardia y fiesta; además están llenos de sorpresas”.

Fey se presentará en concierto en Monterrey y Guadalajara. En 2017 lo hará en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, como parte de 9.0 American Tour.

“Soy una mujer muy inquieta, mi mente no me da tranquilidad porque obviamente donde estás siempre se te ocurren cosas; por ejemplo, cuando juego con mi hija, de repente, se me prende el foco para crear detalles arriba del escenario. Los shows son muy completos, desde lo visual, la moda, lo musical hasta sorprender con canciones que las has cantando toda la vida pero tienen que lograr que las reconozcan y que sorprenda cómo se han modificado algunas cuestiones. Es una gran responsabilidad, porque es invitar a la gente a tu casa, ser anfitriona y hacerlas sentir a gusto, nuestro trabajo es consentirlos”.

La cantante trae muchos proyectos a corto plazo: “Tengo muchas inquietudes. Lo primero es estar en Gil Gil Producciones, un nuevo concepto independiente, con gente fresca y nueva que me llevará por nuevos caminos. Tendré un lanzamiento del perfume el año que entra y retomaré la línea de ropa para seguir en el terreno de la moda; también se incluirán más fechas de la gira nacional y se grabará un DVD con lo mejor de los auditorios”, concluyó Fey.

El pasado 9 de septiembre, la canción Amo se colocó entre las más vendidas en iTunes de países como Colombia, Argentina, México y Perú.



En sus palabras

“Todos nos colocamos una armadura para evitar que nos lastimen, pero ya después, cuando te enamoras, la tienes que soltar y dejarte vivir, dejar que tu alma experimente todo lo que quiera”.

De gira

• Monterrey. 4 de noviembre, Auditorio Banamex.

• Guadalajara. 5 de noviembre, Auditorio Telmex.



Mario Bautista

A través de las redes sociales, Fey recibe cientos de mensajes al día, entre ellos de su primo Mario Bautista. Le preguntamos si grabarían algo juntos:

“Es chistoso, que nos vemos como familia pero aún no nos hablamos de artista a artista... algo podría pasar en el futuro. Estoy orgullosa y llena de amor por Mario, quien tendrá una carrera muy larga y en lo que pueda colaborar siempre lo haré. Me causa mucha gracia lo que hacen mis primos en las redes. Ellos sí vivieron esa generación de las redes sociales y hacen cada travesura, incluso a mi abuela la ponen a hacer cosas divertidas. Vivimos para generaciones muy diferentes, pero de repente conectamos”.