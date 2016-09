De tal palo, tal astilla, reza el dicho que aplica en Domenica, hija del cantautor Fato, quien presenta su álbum debut, en el que muestra la herencia de su padre no sólo por el canto, sino también por la composición. “Yo siempre dije que quería cantar. Me subí a un escenario por primera vez cuando tenía ocho años; a los once empecé a cantar profesionalmente con mi padre; y a los trece hice mi primera canción, que viene en el disco y se llama Cansada. Ahí fue donde dije: realmente quiero hacer...