La conductora Tania Rincón presumió cuatro meses de embarazo durante la transmisión del primer capítulo de “La Isla 2016: La Revancha”, donde la veremos dando su mejor batalla en las costas de Panamá, pero fue regresando de concursar que decidió embarazarse de inmediato por una promesa con su esposo.

“Es el extrañamiento después de abandonarnos tanto tiempo si pega y era una decisión que ya teníamos pensando, anhelando, con muchas ganas y le prometí (a su esposo) que regresando de La Isla le ponemos ‘Jorge’ al niño”, reveló a JDS la conductora del matutino “Venga la Alegría.

Aunque falta una semana para que sepan el sexo del bebé, señaló que no tienen problema si es niño o niña. “Como es el primero nos da igual, todavía no nos dicen hasta la próxima cita, me encantaría saberlo ya, porque así ya defines cómo vas arreglar el cuarto, buscas nombres”, expresó emocionada.

Con un conjunto casual mostrando su pancita de cuatro meses, Tania nos contó que en lugar de subir de peso bajó porque no le da mucha hambre ni ha tenido antojos.

“Fíjate que todavía no me entran los antojos, ahorita hasta bajé de peso porque no me daba mucha hambre, bajé como siete kilos y ahorita ya le tengo que echar ganas para que ese niño esté bien nutrido”, detalló la guapa periodista.

Con torta bajo el brazo tras su regreso del reality show que fue grabado en las costas de Panamá, dijo que también los que andan muy contentos son sus papás que viven en La Piedad (Michoacán), porque ella es la más pequeña de la casa y sus padres ya deseaban que les diera esta sorpresa que anunció hace un mes.

“Soy la más chiquita y la única mujer en casa, entonces a mis papás les vino en gracia y están muy contentos, es una bendición”, destacó luego de que es tía de Ana Victoria y Carlos Jesús, hijos de sus otros hermanos.

Por su parte, Daniel mencionó estar disfrutando de algo que es nuevo para él. “Estoy feliz, es algo que sólo los que tienen hijos saben lo que se siente y lo que me pasa ahorita es que estoy con mucho sueño, Tania se despierta antes que yo y antes no pasaba eso”, contó el futuro papá.

Tania dijo que seguirá trabajando en el programa hasta que se lo permita su estado de salud, y si tiene que llegar al quirófano desde el foro, lo hará con mucho gusto porque su bebé debe saber que tiene una mamá súper trabajadora y ahora que se enteré del sexo lo anunciará en la televisión.

De La Isla, dijo que está muy contenta con su actuación, aunque ya no podrá ganar los tres millones de pesos porque la final se grabará la primer semana de diciembre, ya tendrá 7 meses de gestación y no podrá hacer ningún esfuerzo, aunque esta vez las pruebas son más mentales que físicos.

