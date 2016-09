Kristen Stewart luego de “Crepúsculo” cambió radicalmente su look y se esfuerza por ser una actriz seria. Robert Pattinson, otro tanto. Pero si se habla de Taylor Lautner, sus apariciones más célebres han sido en películas de Adam Sandler y en “Día de San Valentín”.

Asimismo, impactó el año pasado con su cambio de peso. Las que lo adoraban por tener físico perfecto y por su gran mérito de andar sin camisa en “Crepúsculo”, vieron, boquiabiertas, cómo el joven ya no lucía como antes . Eso fue en la época en que promocionaba la película que grabó junto con Adam Sandler, “The Ridiculous 6”. De hecho, así se veía en video:

