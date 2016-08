Después de 38 años en la industria de la música, The Go-Go’s - el único grupo de chicas que escribe sus propias canciones, toca sus propios instrumentos y que encabezó las listas del Billboard - están despidiéndose. Bueno, sólo en un tour.



Este verano, la banda que cautivó la década de 1980 con éxitos como "We Got the Beat" y "Our Lips Are Sealed" está en su gira de despedida. Pero no hemos oído lo último de las Go-Go’s, un musical producido por Gwyneth Paltrow, "Head Over Heels", que junta una historia del siglo 15 con las canciones de las Go-Go’s, está por estrenarse en Broadway el próximo año.



Hablamos con la baterista Gina Schock justo antes de la primera fecha de esta última gira, y estaba entusiasmada y lista para partir.



Estamos días antes de la primera actuación de lo que será tu gira de despedida. ¿Se siente diferente el período previo a cualquier otro tour?

Estoy como una f * cking loca. Es la hora de la verdad; la presión está. Es genial; es parte del trabajo. Podemos hacer esto.



¿Es éste el final de The Go-Go’s?

El musical se estrenará el próximo año. Es alucinante y precioso. Vamos a seguir trabajando juntas mientras surjan proyectos. Pero esta gira es la última gira.



¿Fue difícil elaborar la última lista de canciones?

Estaremos haciendo un set más largo de lo habitual. Estaremos tocando nuevas canciones y nuestra versión de "Wrecking Ball". El arreglo es fantástico. Presentaremos algunas canciones que no hemos tocado desde que las escribimos en 1979 - uno es "Screaming". Estamos sacando todo y veremos cómo va.



Ninguna ciudad pone a los famosos sobre un pedestal como L.A., ¿así que haber sido una banda famosa, joven en Los Ángeles debe haber sido increíble?

Era una locura y hermoso al mismo tiempo. Fue mágico. Crecí soñando con ser una estrella de rock: tuve una epifanía cuando tenía 11 años y mi hermano me llevó a ver a Led Zeppelin teloneando a The Who. Conduje a LA en la camioneta de mi padre con todo lo que tenía. Soy una historia de éxito estadounidense y la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad.



Casi 40 años después, The Go-Go’s todavía se llaman un grupo de rock de chicas, no sólo un grupo de rock. ¿Demuestra lo poco que han cambiado las cosas para las mujeres en el mundo de la música?

Eso no nos molesta en absoluto. El negocio de la música ha conseguido mejorar para las mujeres. Sin embargo, a menudo hablamos sobre esto y decimos, ¿dónde están las nuevas Go-Go’s? ¿Por qué no ha ocurrido esto todavía? Que sigamos siendo el grupo de chicas más exitoso es lo que nos hace preguntarnos. ¿Dónde m **rda están?