Nicolás Alvarado Vale presentó su renuncia como director general de TV UNAM, la cual fue aceptada este jueves por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue.

Nicolás Alvarado llama "torpe" y "naco" a Juan Gabriel

“El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó hoy la renuncia de Nicolás Alvarado Vale como director de la TV UNAM, cargo que venía desempeñando desde el inicio del rectorado”, indicó la institución educativa en un comunicado.

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que Alvarado Vale agradeció la oportunidad brindada al frente de la TV UNAM, lo que le permitió, “pensar lo audiovisual, poner mis conocimientos y capacidades, adquiridos en todos y cada uno de los lugares en los que he trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional, al servicio de una concepción de medios públicos”.

Hace unos días, mientras el mundo reaccionaba a la muerte del "Divo de Juárez", Juan Gabriel, Alvarado menospreció el talento del cantautor en su columna del periódico Milenio.

“Soy uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo y sé también que el valor icónico que lo hace tal, equiparable al de la Virgen de Guadalupe pero también al de Octavio Paz (no por lo que hizo sino por lo que representa en el imaginario nacional), le otorga derecho a ser materia de análisis e incluso de homenaje en todos los espacios, incluso en uno administrado por la Universidad Nacional”, escribe en su columna.

En el escrito, Nicolás también calificó a Juan Gabriel como “uno de los letristas más torpes y chambones de la historia de la música popular”.



“Creo que a estas alturas no necesito acreditar el respeto que me inspiran ciertos productos de la televisión comercial ni mi afinidad por la cultura gay. Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”, finaliza.



Ante los comentarios y punto de vista personal de ahora ex director de TV UNAM y columnista del diario, miles de personas firmaron a través de la página web change.org una carta exigiendo su renuncia.

