Video: Así fue el último concierto de Juan Gabriel

La última vez que Juan Gabriel se subió a un escenario fue la noche del viernes, 26 de agosto en Los Ángeles, California, como parte de su gira "MeXXIco Es Todo", el cantante lució con mucha vitalidad. El mexicano se veía fuerte y muy contento.

El intérprete mexicano se presentó ante 17 mil 500 asistentes en el Forum de Inglewood, de California, donde se le vio animado y entregado a su público como cada vez que dabe en un concierto. entero a sus 66 años.

El cantante vistió un traje oscuro, del que rápidamente se despojó del saco para quedar con una camisa azul brillante, Juan Gabriel se veía feliz, sonriente y emocionado. El concierto se convirtió en una fiesta en el que el cantautor mexicano estuvo acompañado en el escenario por alrededor de 60 músicos de mariachi y orquesta, bailarines y coristas.

Además Juan Gabriel bailó, zapateo e hizo sus tradicionales bailes sensuales de cadera que alborotaron a sus admiradores. El concierto duró dos horas 35 minutos y Juan Gabriel Cantó temas como "Así fue", "Para que me haces llorar", "Amor eterno", "Ya no vivo por vivir", "No vale la pena" y "Se me olvidó otra vez".

Y como era su costumbre el cantante puso a bailar a todos al ritmo del "Noa noa" y para terminar, colocó un mensaje en las pantallas para su público: "Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son".

El cantante conocido como "El Divo de Juárez" falleció hoy a las 11:30 de la mañana, hora local, en Santa Mónica. El periodista mexicano Joaquín López- Dóriga informó que el cantante murió de un infarto.

Así fue su última presentación.