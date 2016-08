Yahir estuvo de visita en la redacción de Publimetro para hablar todo sobre sus primeras experiencias así como sus 14 años de carrera musical que lo llevarán el próximo 27 de octubre al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“Ya es como la cuarta o quinta vez que canto ahí. Es un lugar precioso y mágico. Creo que todo el ambiente, la decoración, la capacidad, el tipo de escenario es maravilloso. Me encanta ese foro, he estado ahi y tiene su magia. Lo siento muy acogedor”.

“Estaré presentando el disco pero también los temas más movidos. Me encanta lo que he cantando anteriormente y tengo duetos que van a ser parte del show. Va a haber invitados pero no con los clásicos duetos que he cantado sino vamos a irnos por otro lado. Será sorpresa quienes vayan pero los duetos esta vez sonarán diferente porque haré canciones que no son dueto y los duetos los cantaré solo”.

Yahir saltó a la fama después de su participación en el reality show de TV Azteca, “La Academia”, de donde salió en 2002 y desde ese momento su carrera musical ha vivido un despunte que lo ha llevado a grabar ocho álbumes de estudio, más de dos millones de discos vendidos de toda su discografía, y alrededor de 20 sencillos colocados en el primer lugar de popularidad, reconoce que su éxito se lo debe en gran parte a su disquera y a su trabajo constante.

“La primera generación (de “La Academia” fue distinta, fue un proyecto totalmente nuevo, nadie sabíamos a qué íbamos, nadie estaba producido, todos éramos tal como somos. Fue un factor sorpresa para el publico, se involucraron las ciudades de donde éramos cada participante. El ambiente era muy familiar, entre nosotros nos hicimos familia y nos queremos sun montón. Saliendo de “La Academia” de inmediato me grabaron un disco. Salí en diciembre de 2002 y en 2003 ya tenía todo armado, disco, conciertos, novelas. Desde ese día no he parado. Creo que fue muy acertado por parte de la disquera no dejarme nunca en el olvido”.

Ese viaje al pasado nos remonta a las primeras experiencias que han vivido y que de alguna forma, han determinado su camino.

“La primera vez que canté en público fue cuando tenía 17 años. Fue en un programa que se llama “Los Aficionados”, en Sonora a donde me llevó mi abuelo a cantar ahí fue una gran experiencia. no me acuerdo haber estado nervioso. Pero ya grande, fui a cantar a un bar de Hermosillo con mi guitarra y me puse súper nervioso. Me temblaban las manos y casi me quería bajar del escenario. Algo que me ayuda cuando me pasa eso es que siempre cantaba con mi familia en cualquier oportunidad, así que gracias a la práctica he logrado dominar los nervios cuando estoy en el escenario. El fin de semana pasado tuve un concierto en Zacatlán y estaba nervioso, o sea no se me va a quitar nunca”.

Y sobre esa primera vez que todavía espera y que no ha llegado, el cantante revela que aún le quedan miedos por vencer.

“Quiero aventarme de un paracaídas. Va a ser algo muy tremendo porque le tengo miedo a las alturas pero es algo que no voy a dejar de vivir y la otra es que hace tiempo tuve unas presentaciones en España muy chicas pero me quedé con muchas granas de llevar mi show completo allá”.

Durante la charla, el cantante también reveló que su “primera vez” fue a los 14 años, que la primera vez que se enamoró fue de su maestra de kínder y que la primera vez que una mujer lo sorprendió fue cuando le mostró que una relación podía vivirse llenar de amor, sin juegos ni celos y llena de confianza.

Yahir está por estrenar el video del segundo sencillo de su disco “+ Allá” que salió a la luz en febrero de este año. “Todo pasará es un tema up-tempo escrito por Alex Salmón, David y Johnny Julca.

