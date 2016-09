La cantante mexicana Yuri lamentó no haber podido llegar al homenaje póstumo que se rindió al cantante Juan Gabriel en Bellas Artes, por ello aprovechará una visita que realizará a Ciudad Juárez para que a su manera se despida de quien fuera también su amigo.

“Estaba en Miami viendo unas cosas de mi disco “Primera fila” y eran unas fechas que ya no podía cambiar, no dependía de mí sino del productor, se había rentado el equipo de producción muy caro, yo les dije ´Denme chance de quedarme a despedir a mi amigo´, pero me dijeron que no.

“Así es el ambiente musical a veces, un poco frívolo en estas cosas, pero ahora voy a Ciudad Juárez a despedirme de él significativamente aunque sé que ya no está ahí, está en otro lugar; quiero ir a su casa y ojalá me permita su familia”, indicó la cantante en entrevista con los medios tras finalizar su concierto en el Oasis Arena de Cancún.

Juan Gabriel, quien falleció el pasado 28 de agosto, es considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, y Yuri fue una de sus amigas, además de que fue de las últimas artistas con las que colaboró para hacer un dueto.

“A Alberto (nombre real del cantante) lo quise mucho, fui de las últimas que tuvo el privilegio de cantar con él, fue una canción de los sesenta, tuve mucha suerte de compartir con él, todavía cuando estaba de vacaciones me llamó su productor y me dijo ´Alberto quiere que te vengas a Cancún a regrabar algunas partes que cantaste y creo que ha sido una gran pérdida para América Latina, y para todo el mundo”, subrayó.

La cantante se presentará el 9 de octubre próximo en Ciudad Juárez como parte de las festividades del lugar; a sus 52 años de edad, la intérprete de “Maldita primavera” mantiene una apretada agenda de concierto´s, pero dijo, toda la vitalidad la obtiene gracias a sus fans, que la mantienen arriba de los escenarios.

“Ya soy una mujer madura, no soy como las otras que no quieren envejecer, yo envejezco con dignidad, tengo 52 años soy madura, pero me cuido mucho, como bien, me vitamino, no fumo, me cuido, no me asoleo, y yo me siento más joven de la edad que represento y eso se ve en el escenario”, subrayó.

Será el próximo mes cuando la cantante grabe su álbum “Primera fila”, el cual dijo será muy “sui generis”, estará conformado por 17 canciones y dividido en tres partes, con tres escenarios diferentes que marcarán diversas épocas, además de que contará con invitados especiales.



