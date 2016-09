Six Flags México confirmó sus nuevas atracciones para el próximo año, entre las que destaca su nuevo parque acuático en el estado de Morelos, además de un nuevo giro a una de sus montañas rusas.

Confirmado para febrero de 2017, Six Flags abrirá Hurricane Harbor Oaxtepec

en el kilómetro 27/200 de la carretera México-Cuautla, Oaxtepec, en el municipio de Yautepec, Morelos.

El complejo contará con 27 hectáreas en los que se encontrarán varios toboganes, uno de ellos con tecnologia híbrida, una estructura multi-nivel de juegos para niños, un río lento, alberca de olas y nuevos restaurantes y tiendas de souvenirs como los que se encuentran en su parque ubicado al sur de la ciudad. La empresa realizó una extensa remodelación al Parque Acuático Oaxtepec (con una inversión entre 15 y 18 millones de dólares) y la tematización de acuerdo con el estilo y conceptos de los parques con los que cuenta Six Flags en Estados Unidos.

Los costos de entrada serán entre 270 y 290 pesos y se planea que los horarios sean similares a los del parque temático. Asimismo, Six Flags ofrecerá su Pases Anuales 2017, los cuales darán acceso a visitas ilimitadas todo el año al parque de la Ciudad de México y al Hurricane Harbor Oaxtepec.

Cabe destacar que el Centro Vacacional Oaxtepec IMSS seguirá abierto y seguirá siendo administrado por la entidad, pues la licitación que fue ganada por Six Flags fue sólo para operar el Parque Acuático Oaxtepec (PAO) por 20 años.

América Sosa, gerente de Relaciones Públicas de Six Flags, confirmó que el trabajo se ha realizado en una cercana colaboración del gobierno local y estatal, y esperan dejar una extensa derrama económica para el estado.



Por su parte, Debbie Stuart, directora de ventas de Six Flags Entertainment, se mostró emocionada se presentar el parque con entretenimiento de clase mundial y aprovechó el evento para anunciar las otras novedades que la empresa tendrá en su parques en México.

Adelantó la implementación de realidad virtual en la recientemente renovada Medusa Steel Coaster, a través de un partnership con Samsung. La montaña rusa sumará un juego virtual que utilizará el Galaxy Gear VR para sumar al recorrido una lucha contra alienígenas. "Por primera vez en México y Lationamérica los invitados podrán experimentar una nuevo coaster virtual con imágenes de alta definición en 360 grados configurado perfectamente con el Medusa Steel Coaster", explicó la directiva. "La experiencia se trata de estar dentro de un videojuego mientras estás en una montaña rusa", agregó.

Asimismo, dio a conocer el nuevo festival que preparan para el mes de febrero con la temática de los carnavales de Nueva Orleans, que además de llevar la festividad al parque con decoraciones, cerrará el día con un parade con carros alegóricos, baile, música y disfraces. El Festival Mardi Gras se realizará en su parque del 17 de Marzo al 1 de Mayo de 2017.

Asimismo, para los fanáticos de los parque en Estado Unidos, a través de un video dio detalles de algunas de sus nuevas atracciones, algunos tematizados con los personajes de DC Comics y sumando la tendencia de la realidad virtual, como el Justice League: Battle for Metropolis 3-D (Georgia), Wonder Woman Lasso of Truth (Maryland) y el Joker, un Free Fly coaster en 4-D para Six Flags Great America, Six Flags New England y Six Flags Over Texas, entre otros.





Aquí puedes checar el video de cómo se verá el parque acuático.