Un asteroide en órbita alrededor de Júpiter fue nombrado en honor al difunto vocalista de Queen, Freddie Mercury, en el que habría sido su COMO SU 70 cumpleaños, dijo el guitarrista del grupo, Brian May.

May dijo que el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional designó un asteroide descubierto en 1991, el año de la muerte de Mercury, como el "Asteroide 17473 Freddiemercury".

May, quien tiene un doctorado en astrofísica del Imperial College en Londres, dijo que el asteroide recién nombrado es "solo un punto de luz, pero es un punto de luz muy especial", y que es un reconocimiento al talento musical e histriónico de Mercury.

Mercury, nacido el 5 de septiembre de 1946, escribió e interpretó éxitos como "Bohemian Rhapsody" y "We Are The Champions" con Queen, que lanzó una docena de discos entre 1973 y 1991.

