Las Vegas, Nevada

Además de los atractivos y la fiesta que caracterizan a esta ciudad, es una buena opción para quienes deseen cantar a tiempo que celebran. En la semana de las fiestas patrias varios artistas tienen programadas presentaciones. El legendario guitarrista jalisciense Carlos Santana tendrá ocho presentaciones en el House of Blues a partir del 14 de septiembre, mientras que el intérprete ranchero Alejandro Fernández celebrará en grande el 15 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena, así como Maná en el mismo recinto el 16 de septiembre. Emmanuel & Mijares (Caesars Palace), Enrique Iglesias (Caesars Palace), Gloria Trevi (The Chelsea), Molotov (House Of Blues) Marc Anthony (The Axis at Planet Hollywood) y Julión Álvarez (Mandalay Bay) también programan conciertos.

Dolores Hidalgo

El pueblo nombrado Cuna de la Indepencia Nacional planea año con año una fiesta en grande, y para esta ocasión se engalan con presentaciones de conocidos intérpretes para entretener a los turistas que desean conocer, de primera mano, la historia detrás de la celebración y festejar por la noche. Justo en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es donde se dice que el cura Hidalgo llamó a los ciudadanos a unirse a la lucha por la independencia del país de la corona española. El pubelo también ofrece otras atraccions que te remontarán a la época de esplendor de las haciendas. Los Cardenales de Nuevo León, El Gigante de América, Los Ángeles Azules, Reik, Alejandra Guzmán, Belinda, Panteón Rococó, y el comediante Teo González son algunos de los artistas que encabezarán las celebraciones.

Querétaro

El estado tiene un rico legado histórico ligado a la celebración de la Independencia nacional y año con año, la capital, así como sus ciudades y pueblos de toque colonial organizan celebraciones y festivales especiales. Uno de ellos es Tequisquiapan, que prepara el Festival Quesos y Cervezas Artesanales. Si lo que buscan es deleitarse con artesanías puedes encontrar variaos mercados en los pueblos con tradición, como Amealdo, que además de sus manantiales, es famaoso por sus muñecas artesanales. En la capital, puedes acudir a la Plaza de Armas, donde encontrarás una gran oferta de restaurantes y bares, o al Jardín Guerrero, así como a otros importantes punto históricos como la Casa de la Corregidora, que ahora es la sede de Gobierno y donde se realiza la ceremonia del Grito en pleno corazón de la capital. Puedes aprovechar para dar un tour y conocer la historia detrás de los palacios y casonas coloniales con las leyendas que se esconden en sus muros y revivir la época en que los héroes independentistas vivían. Además, varios hoteles y restaurantes organizan noches mexicanas con menús de temporada para pasar un noche en familia acompañados de buen entretenimiento.

San Miguel de Allende

El 16 de septiembre comenzará la Feria de San Miguel de Allende, por lo que el pueblo mágico prolongará su celebración hasta el 3 de octubre con una amplia oferta de entretenimiento para los que quieran conocer los encantos de esta localidad que se ha convertido en uno de los sitios preferidos por viajeros nacionales e internacionales gracias a su oferta turística atractiva para públicos que buscan conocer la cultura y las tradiciones mexicanas, así disfrutar del lujo y las nuevas tendencias en arte, gastronomía y hoteles boutique . El Primo Manolo y sus rehileros, Exterminador y La Arrolladora son las bandas que abrirán el fin de semana de la Feria. Otros artistas contemplados son Panteón Rococó, Banda El Recodo, Intocable, Los Cardenales de Nuevo León y La Sonora Dinamita, además de las atracciones de circo, juegos mecánicos y teatro.

Los Ángeles, California

La zona con una fuerte presencia latina y mexicana no deja de lado los festejos patrios a través de festivales y eventos llevados a cabo por organizaciones, centros culturales y museos que celebran la herencia y la diversidad de la ciudad, en especial en septiembre cuando coinciden las fiestas de Independencia de varios países latinoamericanos. Con un concierto que muchos paisanos ya esperan, los Tigres del Norte darán el Grito frente al ayuntamiento de la ciudad. No dejes de visitar Placita Olvera, en Olvera Street en el Centro de la ciudad, donde anualmente se preparan música, baile y juegos. También puedes visitar el Pacific Baja Splash Cultural Festival, en Long Beach, así como el festival de fin de semana en Santa Ana donde se presentarán Ana Bárbara y Banda Machos.

