Administradores del Foro Shakespeare llamaron a fondear recursos para promover un proyecto arquitectónico con el que pretenden edificar una nueva sede en la zona de la Condesa, en esta capital.

Los actores Itari Marta y Bruno Bichir, encargados del foro, ofrecieron una rueda de prensa donde explicaron la situación actual del centro cultural, ante el inminente cierre del espacio en octubre del 2018, debido a que el dueño del predio de Zamora 9 ya no quiso renovar el contrato de arrendamiento.

Visiblemente molestos pero confiados en que el recinto saldrá de "este segundo infarto", pidieron a la comunidad teatral y amantes del teatro a apoyar asistiendo al teatro, comprando sus publicaciones, consumiendo en la cafetería y realizando donativos a la cuenta 072 180 000166775790, a nombre del Foro Shakespeare A.C. (http://www.forohechodecorazon.com/)

Foro Shakespeare será demolido para construir desarrollo habitacional

Al tomar la palabra, Bruno Bichir comentó que al igual que hace 15 años, el recinto iba a desaparecer, pero a través del tiempo, "nos fuimos encontrando que no existen leyes que propicien, alienten, mantengan y protejan a espacios con estas características".

"Nos dimos cuenta desde un principio que las rentas, a mediano y largo plazo, no permitirían la auto sustentabilidad del espacio. Desde hace un año se diagnosticó que la economía del foro solo sería sustentable, si la A.C fuera dueña de su propio espacio", dijo.

El actor comentó que en los últimos años se han buscado opciones, consultando especialistas, académicos y autoridades, quienes apoyando el proyecto del espacio han llegado hasta donde las leyes lo permiten.

Señaló que las opciones con las que cuentan hoy para no dejar de operar son: comprar las casas actuales donde se hospeda el espacio, pero aclararon que no es viable porque están sobrevaluadas.

Una segunda opción consiste en trasladar el foro a un predio propuesto por las autoridades capitalinas y que desde hace nueve años se viene gestionando.

Ambos promotores culturales recordaron que el 9 de octubre del 2015, Patrimonio de la Ciudad de México propuso que el foro ocupe un predio ocupado por una sub estación eléctrica situado además en un pequeño parque en las calles de Cholula y Benjamín Franklin, dando así inicio a los trámites conforme a la ley para gestionar dicho terreno.

Después de un análisis, las instancias competentes como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Autoridad del Espacio Público (AEP), la Secretaría de Movilidad (Semovi), Patrimonio Inmobiliario, Oficialía Mayor y el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, dieron el visto bueno para que el predio fuera asignado a la Delegación Cuauhtémoc para su resguardo y a su vez, la asignación al Foro Shakespeare A.C.

Revelaron que hasta hoy, esa subestación eléctrica localizada en las calles antes mencionadas, es la más compatible, sin embargo, no ha sido otorgada a dicho foro.

"No ha sido otorgado todavía, porque además no tenemos dinero para pagarles a los arquitectos, recuerden que esta es una asociación civil y quizás por eso ya no vinieron", dijo Bichir en tono bromista.

Mientras Itari Marta reveló que el proyecto arquitectónico que tienen y que buscan levantar en Cholula y Benjamín Franklin, buscará el apoyo y consenso de los vecinos de la zona, además comentó que será un "proyecto ecológico".

Entre las soluciones que proponen crear en torno a la zona donde se busca levantar la nueva sede en el tema de vialidad, figuran la implementación de transporte ambientalista gratuito; fomentar el uso del Metrobús; avivar el uso del sistema de transporte colectivo Metro; impulsar el uso de la Ecobici; establecer alianzas con estacionamiento; crear estrategias con los sistemas privados de taxis y promover el desuso del automóvil unitario.

"Porque confiamos en que la cultura ayuda a cambiar criterio; se busca promover no solo soluciones viales, sino soluciones a la protección ambiental, propiciando una correcta interacción", indicaron.

"Necesitamos un espacio de 500 metros cuadrados, un lugar que nos permita seguir donde nacimos, crecimos y hemos vivido durante 33 años. No tenemos los recursos para hacerlo, lo estamos gestionando y seguiremos mientras respiremos.

"No podemos solos, necesitamos de la acción conjunta de todos los sectores para guardar este espacio y crear precedentes para que espacios de esta naturaleza no se mueran", dijo la actriz.

Revelaron que como gremio, se requiere de una ley que proteja e impulse espacios alternativos, toda vez que no es posible que recintos como el Foro Shakespeare paguen impuestos como lo hace el Auditorio Nacional.

"Una ley que nos diferencie de recintos como el Auditorio Nacional, el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque los espacios alternativos, pagamos los mismo impuestos que el Auditorio Nacional y carecemos de una ley que nos regule con condiciones específicas de acuerdo a nuestras características", puntualizaron.

