Es normal que algunos parientes tiendan a mostrar fotos vergonzosas de nuestra infancia. Sobre todo en Facebook. Aparte de los mensajes de superación e imágenes de Piolín, muchos sacan a la luz el pasado “vergonzoso” de sus hijos. Y esto pasó con una joven austríaca que demandó a sus padres por poner sus fotos vergonzosas de niña en esta red social.

Ustedes pueden configurar su privacidad en Facebook y también pedir a otros que no los etiqueten.

La muchacha, de la región de Carinthia del sur, dice que estas fotos íntimas básicamente le arruinaron la vida y se la han hecho una miseria. Y es que no fue una foto inocente lo que subieron: sus padres postearon todo el álbum familiar. 500 foticos no más. Y lo han hecho sin su permiso desde 2009, dice ella.

Su abogado, Michael Raimi, dice que su cliente puede ganar en la corte. Según la demanda, sus fotos la muestran incluso en la bacinica, reportó el periódico “The Local Austria”.

También pueden reportar a la persona que postea imágenes sin su consentimiento en Facebook.

“Ellos no conocen ni vergüenza ni límite. No les importa si era una foto de mí sentada en el retrete o si estoy desnuda en mi cobija. Cada paso lo han hecho público. Y estoy cansada de que mis padres no me tomen en serio”, dijo la joven.

Por otra parte, sus progenitores no han querido borrar las fotos. Las compartieron con sus 700 amigos en Facebook. El padre, en particular, argumenta que como él tomó las fotos, él tiene derecho a publicarlas.

El primer juicio tendrá lugar en noviembre. Rami dice que su cliente ganará si se prueba que las fotos violaron su derecho a la privacidad. Si esto llega a ser posible, sus padres deberán compensarla, así como pagar sus gastos legales.

Cómo evitar que sus datos en Facebook sean un peligro

Cumpleaños

Puede parecer un dato inofensivo, pero para quienes buscan robar información o dañar a otros, es una pieza importante. A partir de esto pueden adivinar con más facilidad contraseñas o datos bancarios.

Número telefónico

Esto no sólo puede traerles acosadores y personas que los quieran molestar, sino también llamadas de extorsión o intentos de fraude.

Lo mejor es borrar a muchos contactos

A veces aceptamos a todo el mundo, pero esto no es conveniente. Mantengan contacto en Facebook sólo con personas confiables y que conozcan en persona, pues no sólo es más seguro, también crea una experiencia más relajada.

Fotografías de sus hijos o niños de su vida

Hermanos, sobrinos, hijos de amigos, sus propios hijos… nunca compartan fotografías de ellos en las redes sociales. Esto es debido a que no sólo existen muchos pedófilos en Internet, sino también delincuentes que pueden atentar contra la seguridad de los más pequeños.

La escuela a la que asisten los niños

Si por alguna razón compartieron ese dato ya sea en fotografía o texto, bórrenlo de inmediato, pues no saben quién puede aprovecharse de esto. Citando a “The Independent”, lo último que quieren es decirle a un pedófilo a qué escuela asisten sus niños.

Localización

Es común compartir nuestra ubicación en Facebook, pero no es recomendable. El motivo es similar a los que encontraron más arriba: es muy arriesgado decir en qué lugar estamos o cuáles frecuentamos, pues no sabemos quién está leyendo.

No agreguen a su jefe

Si tienen a su jefe en Facebook, este puede tener acceso a todos sus estados y actividades y puede afectar su relación laboral.

Cuándo y a dónde se van de vacaciones

¿Están seguros de que decirle a posibles delincuentes cuándo y por cuánto tiempo estará sola su casa? Además, muchos seguros no cubren robos si los asegurados informaron en redes sociales sus planes de salir de la ciudad.

Si tienen o no una relación

Este consejo más que por seguridad, es por salud emocional, ya que si la relación no funciona, podría afectarnos cambiar nuestro estado de “En una relación” a “Soltero”, especialmente con tantos “curiosos” alrededor.

Detalles o fotos de sus tarjetas bancarias

Es poco probable que alguien suba foto de su tarjeta o que comparta detalles sobre la misma en Facebook, pero es mejor prevenir que lamentar. Jamás, jamás lo hagan.

Revisen si tienen algo de esto en su perfil.