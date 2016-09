Este año Harley-Davidson ha dado el siguiente paso, consistentemente con la presentación internacional en el lado este de los Estados Unidos donde Raymundo Cavazos, director para México y Latinoamérica con sus distribuidores estuvieron presentes, y en el oeste del país con la prensa a nivel mundial. Ahora presentará su gama 2017 en la Ciudad de México con un evento que se antoja asombroso (el año pasado se robó los reflectores entre los mejores eventos de la industria).

El nuevo motor: Milwaukee Eight

Tiene lo que la familia internacional de Harley-Davidson ya conoce y que de primera mano lleva en el manejo del noveno motor V-Twin de la marca en sus ya casi 115 años de existencia: el nuevo Milwaukee Eight. Sin duda, una máquina llena de tecnología que ha impresionado a los fanáticos y a los no seguidores de la marca: más eficiente, más poderoso, con un ruido mucho más afinado, con un trabajo más frío y mejor acomodo en la moto. Viene a renovar el corazón de la marca con ese elemento que emite el sonido registrado de cada Harley en las calles y carreteras. Está desarrollado con el cliente en mente pues cada mejora resulta de un proyecto de ingeniería que a su vez viene de escuchar a los riders. Le presentamos su manejo la semana pasada, pero si lo pudieramos resumir en una frase: la leyenda Harley-Davidson se ha vuelto a imprimir en el componente clave que da mayor seguridad, confort y emoción a quien se sube.

Las nueva motos Touring 2017

En la clase mayor de la marca están las de carretera o Touring donde encontramos la gama desde las Road King, Road Glide (la más vendida en Estados Unidos), Electra Glide y las CVO, que exprimen el alto desempeño. En esta familia tenemos cambios importantes para 2017; primero, qué decir del motor Milwaukee Eight en todas ellas versión 107 para las de gama y las de alto desempeño CVO la designación es 114. Además de ello, revisiones exhaustivas en cuanto a la unión con la caja de velocidades y la tensión de la cadena y, lo mejor, la nueva suspensión delantera y trasera. Con ello la moto es mucho más confortable, pero también predecible, en pavimento rugoso es mucho más estable y en curva una maravilla tecnológica para viajar y andar por la ciudad con su aplomo y comunicación en el camino. Además la suspensión trasera por primera vez contará con una perilla de fácil acceso que puede modificarse en su carga para prever si lleva pasajero, carga, va solo o simplemente a su deseo de sentimiento de manejo.

Esta familia ha incorporado el proyecto Rushmore: el cambio de las maletas, de la suspensión, caja y motor nuevo, así como la tecnología de navegadores y comunicación, prácticamente está totalmente renovada y da razones de peso para que los clientes piensen en una nueva moto.

Más emoción, más motos…

Previamente este 2016 conocimos la nueva Roadster una moto mucho más cómoda, acertada y segura para la ciudad de la familia Sporster, así como la Low Rider S. Lo que veremos llegar en pocos días serán, además, los kits Screaming Eagle, I, II o III, que puede llevar la moto, hasta 24% más de torque, y la Street 750 que se vende en México con mejoras sustanciales, como el ABS de serie, el sistema Smart Security System manos libres con sensor de proximidad como equipo opcional, nuevas pinturas en negro y rojo.

Conclusión

Harley-Davidson en México sigue con todo. Con una nueva apertura esta semana, otra distribuidora ya lista en el Distrito Federal, además de sus puntos de venta, luce cada día mejor. por otro lado, su Academy sube a nuevos riders embajadores del buen manejo seguro y responsable todos los días a la movilidad de la motocicleta.

Todo nos indica que la compañía se ha volcado en sus departamentos de investigación y desarrollo para convertirse en un gran cónclave de nueva ingeniería que, estoy seguro, rebasará sus motos. Imagine la HD eléctrica hacerse realidad (los prototipos ya los manejamos). Mientras esperamos, las 2017 están mejor que nunca: el poder de la marca más famosa, hoy con un nuevo motor y suspensión, la convierte en las mejores motos de Touring.