Generalmente, son las autoridades escolares las que suspenden a sus estudiantes femeninas a través del “slutshaming”. Pero en el caso de la secundaria Timpview, fue un estudiante el que hizo que las porristas de su escuela no usaran el uniforme por “despertar pensamientos impuros” en clase.

El joven se quejó ante el consejero de su escuela. De hecho, dijo que se distraía por las faldas de sus compañeras. Su madre lo secundó en su queja y mandó un mail a las directivas. Por esta razón, le llamaron la atención al entrenador del equipo y las 44 mujeres no pudieron usar sus uniformes antes del juego de fútbol contra los Alta Hawks, otra escuela local.

Ahora las directivas están tratando de clarificar todo, luego del escándalo que esto generó en redes sociales. Dicen que es solo un “malentendido”. Sin embargo, las porristas no están convencidas.

Sobre todo, están preocupadas por ser estigmatizadas por discutir lo sucedido. Ellas, de forma anónima, dijeron que las directivas las reunieron luego de la queja y no llegaron a tomar ninguna decisión. “Solamente le dijeron a nuestro entrenador que no podíamos llevar nuestros uniformes a la escuela”, dijo una de ellas. “Nosotras estábamos decidiendo qué usar ese día, cuando nos dijeron que no podíamos hacerlo. Tuvimos que usar vestido al día siguiente, a pesar de que quisimos contrariar la orden”.

Lo que piensan todos sobre la medida

Además, están de acuerdo con lo que piensa la mayoría de la gente sobre el asunto. “Le están dando poder a solo una persona de avergonzar a una chica. Eso me enoja. ¿Por qué él debe controlar lo que usamos?”, cuestionó ella, en entrevista con la revista “People”.

Los padres también tildan esta situación de absurda. “Es injusto para ellas. Las presiona más. Yo quiero tener una reunión con todas las porristas y padres y quiero que nuestras hijas tengan la cabeza en alto. El problema de este muchacho no tiene nada que ver con ellas”, afirmó uno de los progenitores consultados.

Tampoco se ha investigado por qué se les prohibió a las muchachas no usar el uniforme y sí ropa normal. Y mientras tanto, las redes sociales arden. Una de las hermanas de las porristas, Nicole Wood, afirma que esto solo sexualiza y objetifica a las chicas. Y también, que perpetúa la cultura de la violación.