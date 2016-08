La extinta pintora mexicana Frida Kahlo inspiró a 42 artistas internacionales que crearon obras visualmente diversas y coloridas para celebrar la vida y el trabajo de la artista del siglo XX, y que expusieron en una galería de la capital británica.

Artistas de Dubai, Israel, Holanda, Etiopía, Brasil, Francia, Kazajistán, Colombia, Irán, Portugal, Dinamarca, España y México crearon coloridas pinturas, bustos, abstractos, fotografías con corazones sangrando y cuadros en colores pastel.

La diversidad de la exposición, que concluye este miércoles, mostró la dualidad pictórica de la artista mexicana que reflejó en sus cuadros la vida y la muerte, así como el dolor y el placer.

La artista mexicana Bárbara Ayala realizó una serie de cerámicas para rendir tributo a Frida, algunas de ellas inspiradas en el cuadro “Las dos Fridas”.

“Creo que me mantiene mentalmente sana estar en contacto con un material con tanta vida y transformación como es el barro, algo que estoy segura Frida Kahlo buscaba en cada minuto que pasó pintando. Me acerca a ella y me hace entenderla”, dijo Ayala a Notimex.

La galería Menier de Londres, a unos pasos de London Bridge, convocó a artistas de todo el mundo para la exposición “Trabajos inspirados en Frida Kahlo”.

La curadora, Renee Rilexie, dijo a Notimex que la muestra se integró con “una variedad de obras de artistas reconocidos y emergentes”, algunas de las cuales ya han sido vendidas.

La obra de mayor valor es el busto de Frida Kahlo, con un costo de cinco mil libras (unos seis mil 500 dólares) de la artista británica Cheryl Gould, o el retrato de Frida del portugués Paulo Tercio, que ya fue vendido.

La muestra reflejó temas asociados a Kahlo (1907-1954) como la vida, el amor, la enfermedad, la traición, la familia, la moda y la magia de los colores.

La Casa Azul en la Ciudad de México, donde la pintora vivió hasta su muerte, también fue tema de inspiración para algunos artistas que plasmaron una ventana, un patio exterior y la cama donde Frida estuvo postrada durante largos periodos tras el accidente en tranvía que le dejó secuelas de por vida.

