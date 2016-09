Four Loko, el elixir para 'perder la virginidad'

Four Loko es la bebida de moda entre los jóvenes de China debido a su poderoso efecto. Si bien no te hace 'perder la virginidad', como se dice, su 12% de alcohol, sumado a la taurina, la cafeína y otros estimulantes que contiene, sí puede provocar que hagas cosas que no deseas.

De acuerdo a Nueva Mujer, esta bebida estaba a la venta en Estados Unidos, sin embargo, se retiró de los establecimientos hasta que lo productores de la misma eliminaron los estimulantes que contenía, hecho que ocurrió en 2010 debido a la intervención de la Administración de Drogas y Alimentos de aquel país.

Para saber

"Four Loko" es una combinación de cuatro ingredientes principales: cafeína, licor de malta, guarana -una planta sudamericana cuyas semillas tienen un alto contenido de cafeína- y taurino, un aminoácido que supuestamente realza el desempeño atlético y mental. Además contiene azúcar y un sabor artificial.