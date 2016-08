El problema del reparto de los bonos en Chivas no es el único que carga en su espalda Omar Bravo, quien también es acusado de no hacer un buen ambiente con los jugadores jóvenes del equipo. Michel Vázquez, ex jugador del Rebaño, reconoció a RÉCORD que el delantero sinaloense no tiene una buena actitud dentro del vestidor, provocando intimidación a los jóvenes del cuadro rojiblanco. “Me tocó ver varias escenas en el trato hacia los jóvenes, Omar tendrá sus razones de ser así. Ante la prensa es...