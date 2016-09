Recuerden que siempre, para todo, hay que leer. Leer letras pequeñas de contratos, leer títulos, leer letreros. Leer es importante. Porque aunque suene como recomendación de animalito de “Plaza Sésamo”, si no se sigue el consejo se puede hacer un ridículo monumental. Y esto pasó en una iglesia que puso una película gay en vez de una infantil.

“Intensamente” fue confundida con una película de temática gay.

Un usuario de Reddit contó que en su pueblo ultra conservador se planeaba poner un filme de contenido familiar. El problema es que precisamente por no leer, se confundieron los títulos. La iglesia quería poner “Intensamente” (Inside Out en inglés), la película de Pixar de 2015. Resultó que puso “In and Out” (¿Es o no es? en español) con Kevin Kline y Tom Selleck.

La película de temática gay “In and Out” se estrenó en 1997

Esta película, por supuesto, es una comedia romántica gay de 1997 en la que un actor ganador del Oscar revela que su profesor del pueblito en el que nació es gay. Esto causa revuelo allá y por supuesto, al maestro le cambia la vida. Esta cinta, por supuesto, está vetada por las páginas y grupos religiosos por su temática. Además, hay un beso entre Selleck y Kline.

De ahí, que el redittor contara todo en tono jocoso: “Estoy caminando y paso por la iglesia local cuyo anuncio es que van a dar una película por la noche, en septiembre 23. “In & Out”. Yo dije: ¡Genial!.”

En esta película, hay un beso gay entre Kevin Kline y Tom Selleck

Pero luego tuvo sus sospechas. De eso tan bueno no daban tanto. Entonces decidió revisar la página web de la iglesia. Daban era “Intensamente”.

La reacción de la Iglesia al confrontarlos

Por eso, les trató de advertir, pero los miembros de la Iglesia, como dice Jesús en un versículo, parecían “ciegos, sordos y mudos”. Le dijeron que “el pastor había aprobado la película”. Entonces, él respondió con un póster de lo que ellos en realidad iban a presentar. Y por supuesto, hubo silencio del otro lado, reportó el portal “Pink News”. El usuario solamente se rió de lo sucedido.