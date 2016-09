Por si no fuera suficiente ser atractivo, un estudio nuevo demostró que las personas guapas también son más inteligentes que sus contra partes menos atractivas, publicó The Sun. El estudio realizado por el London School of Economics encontró que los hombres “guapos” anotan aproximadamente 13.6 puntos arriba del promedio de 100 en el examen de Coeficiente de Inteligencia. Las mujeres “guapas” anotaron 11.4 arriba del promedio. La investigación, que fue hecha en conjunto entre Estados Unidos y el...