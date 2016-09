Gylve Nagell o “Fenriz”, aparte de ser miembro de la banda de black metal Darkthrone, es ahora diputado en su ciudad natal. Eso solo podría pasar en Noruega y con una campaña que usó la psicología inversa. El metalero ahora tendrá que aceptar su cargo, por mucho que le desagrade.

De hecho, él no invirtió en vallas ni en publicidad política ridícula y degradante. Solamente se fotografió con su gato y les dijo a los ciudadanos de Kolbotn que no votaran por él. Y esto resultó todo un éxito.

Fenriz dijo que aceptó formar parte de una lista de candidatos para el Consejo simplemente porque no tenía que hacer nada. “Me llamaron y me preguntaron si quería estar en la lista. Dije que sí, pensando que sería el último en la votación, por lo que no tendría que hacer mucho”, relató el metalero de 44 años.

No quería- ni se imaginaba siquiera- que podría ser elegido por posar junto a su gato Nugatti. Pero con una popularidad que ya quisieran algunos presidentes de los dos lados del Atlántico, ganó. Lo llamó el cabeza de lista para informarle que ahora era diputado. “La gente simplemente se ha vuelto loca”, afirmó, molesto. “No estaba muy contento y no lo estoy ahora”, admitió. Ahora tendrá que repartirse entre la banda, el periodismo musical y deberes como leer documentos oficiales.

Para el metalero, ser político simplemente es aburrido. Además, de este no se puede sacar mucho dinero. Pero él ya no puede renunciar. Tendrá que estar cuatro años ahí y al comprometerse, expresó, no piensa dejar tirado el puesto, relató el portal “Time”.

Otro metalero en un cargo público

Freddy Lim, es un metalero de Taiwan cuya banda es Chtonic. Cuando se volvió político cambió su aspecto y ahora viste de traje y camisa.

El año pasado Lim anunció su candidatura para formar parte del parlamento taiwanés. Esto, por el Partido Nuevo Poder, el movimiento juvenil más importante de su país. Hoy en día, es el tercer partido más importante allí.

Lim fue el primero en llevar una banda asiática en el Ozzfest. Sus letras tratan sobre la mitología e historia de su país, así como de la política. No puede presentarse en China por ser un nacionalista taiwanés.