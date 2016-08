Aries

Semana de mucho trabajo atrasado. Te viene una sorpresa de trabajo o de proyecto que te va a gustar mucho y será muy bien pagado. Tu signo siempre sobresale de los demás por tu carisma y personalidad, pero eso hace despertar muchas envidias, por ello siempre trata de ponerte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos como protección. Sigue ahorrando para comprar lo que necesites en tu futuro. Tramitas un crédito para un carro. Estudias arte o dibujo. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Recuerda que las oportunidades surgen en el momento y en estos días te va a llegar una, así que aprovéchala. El martes será tu mejor día. Trata de no regresar con el amor del pasado porque te va a volver a hacer lo mismo. Tu lema de esta semana: No tener miedo al qué dirán. Números de la suerte: 21 y 07.

Tauro

Semana de estar con mucha presión laboral o cambios repentinos en tu trabajo, trata de sentirte de lo más tranquilo y no caer en provocaciones de tus compañeros. En esta semana decides si sigues con tu pareja o no, pero trata siempre de analizar todo lo bueno que tienes como pareja y no precipitarte en tomar decisiones. Compras ropa para un evento importante. Cambias el plan del celular. Te invitan a salir de viaje en otoño. Los Tauro que no tiene pareja serán días de encuentros de amores nuevos y verdaderos, aprovecha esa buena racha amorosa. Tu mejor día será el miércoles y te llega la propuesta de un trabajo nuevo o de sentirte mejor contigo mismo, trata de prender una vela roja para que tu energía positiva aumente en estos días. Tu lema de esta semana: El que se enoja pierde. Números de la suerte: 00 y 61.



Géminis

Semana de mucho trabajo y cambios de puestos para bien, tendrás una sorpresa el 30 de agosto y ese día llega una sorpresa económica o un regalo que no esperabas. Trata de no platicar tus asuntos personales para evitar chismes. No olvides que es tiempo de crecer como persona y hacer algo para tu futuro. En el amor seguirás en busca de la persona ideal, mientras trata de seguir divirtiéndote. Vendes tu carro o sacas un crédito para comprar uno nuevo. Sigue con el ejercicio y dieta que te estás viendo de lo mejor. A ti siempre te van a criticar todo lo que uses. Te pide prestado un amigo. Preparas una fiesta para el jueves o juntas a tus amigos. Recuerda que Dios siempre está contigo, nunca lo dudes. Tendrás un examen de última hora. Tu lema de esta semana: Siempre estar de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 21.

Cáncer

Días con muchos pendientes atrasados o estar haciendo pagos de última hora, recuerda que son tiempos de ahorrar o no gastar en cosas que no vayas a utilizar. Tu signo siempre necesita sentirse reconocido para progresar y si allí en tu trabajo no te lo dan, es momento de moverse a otra parte. Serán días de recordar un amor del pasado o sentirse melancólico, ya no sufras, háblale y trata de ver la oportunidad de volver y empezar de cero, recuerda que tu signo es muy dramático y a veces exagera mucho todas las situaciones. Trámites de un crédito para poner un negocio. Trata de visitar más a tu mamá que va a andar algo enferma. En el trabajo alguien te busca con intenciones amorosas, procura poner en orden tu vida privada. Tu lema de esta semana: Se vale equivocarse y volver a empezar. Tu mejor día será el martes y tendrás una sorpresa muy agradable. Tus números de la suerte son 10 y 21.

Leo

Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo, tu signo siempre necesita estar en movimiento para que tu energía se renueve. Sigues con el ejercicio y la dieta, trata de no dejarla y tener más fuerza de voluntad. Cuidado con las infecciones de la piel o los ojos. En el amor a veces piensas en volver con tu ex y es normal, pero recuerda que para atrás ni para agarrar impulso. Te llega un dinero extra que no esperabas el 30 de agosto que va a ser tu mejor día de la semana. Golpe de suerte con los números 03 y 71. Date baños de manzanilla con agua bendita el martes para que tu energía positiva crezca. Te seguirá rondando el amor de un Virgo o Libra que hablará de formalidad, date la oportunidad de salir. Te compras ropa o cambias de look. Cuidado con los chismes. Compras un carro. Te piden matrimonio o vivir en pareja. Tu color de esta semana: el rojo; lema: No tener limitantes .

Virgo

Semana de estar con mucho ánimo para salir adelante y ya tener un plan de trabajo para el futuro. Tu signo necesita estar seguro en las situaciones económicas para estar bien. Preparas un viaje corto. Necesitas dejar un poco tu carácter tan fuerte para no sentirte mal después de una discusión con tu pareja o familia. Días de mucho trabajo y estar recibiendo las ganancias de tu esfuerzo. Te pones a dieta. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de depurar amores y amistades y quedarte con lo mejor. Recibes un regalo sorpresa que te pone de buenas. Hablas de poner un negocio, recuerda que lo tuyo son las ventas y administración. Compras muebles. Golpe de suerte el 29 de agosto, ese día te hablan de otro trabajo o tus jefes para darte un bono. Recuerda que el amor no se compra, se da. Seguirás triunfando en este mes, estás en tu mejor época del año. Números de la suerte: 29 y 02.

Libra

Semana de estar muy alegre, empiezas tu mejor etapa del año y más porque tu energía se esta renovando. Te llega un dinero extra o bono por parte de un trabajo pasado. Te buscan amigos o familiares para poner un negocio, recuerda que lo tuyo es siempre ayudar a los demás, por eso todo mundo te busca para que les des apoyo. Tomas un curso de ortografía o idiomas. Sales de viaje para visitar a unos familiares. Tu signo está lleno de talentos pero siempre necesitas explotarlos. A los solteros les va a llegar un amor prohibido en estos días. Los casados tendrán una sorpresa de un embarazo. Golpe de suerte el 29 de agosto que será muy bueno para tu signo, sobre todo en cuestiones de proyectos nuevos o conocer personas muy importantes. Trata de arreglar un problema legal para no tener pendientes en tu vida. Tus números de la suerte son 23 y 10.

Escorpión

Semana de estar algo aburrido, necesitas darle un cambio importante a tu vida. Tu signo es puro sentimiento y vive de emociones, así que tu solo date ánimos para hacer cosas diferentes y ser feliz. Recuerda que somos lo que pensamos, ponlo en práctica. Te llega mucho trabajo en estos días y tus jefes preparan cambios de puestos o reubicación. Terminas de hacer pagos de tu tarjeta. Preparas un viaje o te vas de vacaciones. Golpe de suerte el miércoles y te va a llegar una propuesta de un trabajo nuevo o negocio. Date baños de canela y manzana con agua bendita ese día que para tu energía positiva crezca. Te buscan amores nuevos y serán del signo de Capricornio o Escorpión. Los casados estarán muy estables. No quites tu negocio, dale tiempo, pinta de colores fuertes. Números de la suerte: 09 y 76. Tu lema: No rendirte sin antes luchar.

Sagitario

Semana de reinventarse por completo y tener toda la buena actitud para salir adelante. A tu signo lo domina el bienestar económico y siempre este signo lo está buscando. Es tiempo de poner un negocio o cambiar de trabajo. Sigues con buena racha en juegos de azar o premios en la lotería con el numero 22 y 11, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Tu mejor día será el jueves y tendrás buenas sorpresas que te harán sentir de lo mejor. Trata de seguir la dieta. Cambias el carro o sacas un crédito. Muchas juntas en tu trabajo para cambios positivos a tu favor. Tu lema en esta semana: Nunca volver a lo mismo y siempre crecer. En el amor, para los que están casados o en pareja seguirán muy estables y en armonía. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas afines y serán del signo de Sagitario o Aries. Arreglas demanda legal.

Capricornio

Semana de estar analizando hacer algo más en tu trabajo o poner más ideas para que funcionen mejor. Tu signo es muy creativo y siempre está creciendo profesionalmente. Será una semana de mucho festejos o eventos sociales. Vas con el médico o te haces unos análisis de sangre para estar mejor. Te busca un amigo para pedirte prestado. Te invitan a salir de viaje o piensas en tomar vacaciones. En el amor será una semana muy intensa o de conocer muchas personas que te harán sentir de lo mejor. Estás en tu etapa de estar en pareja o enamorado, aprovecha. Tu mejor día, el jueves y tendrás una sorpresa económica o un bono en tu trabajo. Sé más discreto en tu vida privada para no tener problemas de chismes. Te busca tu ex para volver, trata de hablar y analizar lo que pasó y decidir si te conviene volver o no. Números de la suerte: 32 y 66. Tu lema de esta semana será: Siempre ser el mejor.

Acuario

Semana de estar muy tranquilo contigo mismo, ya empiezas a tener suerte en cuestiones de trabajo y tus jefes te van a dar una reconocimiento que es más que merecido por tu interés profesional. Recuerda que serán días de abundancia económica. Decides vender tu carro o cambiarlo por una camioneta. Te llega un regalo inesperado. Tramitas un viaje o decides ir de vacaciones en septiembre. Te busca un amor nuevo de Aries o Acuario que son tu pareja ideal. En tu casa te van a pedir ayuda para resolver algo legal o una deuda, recuerda que tu signo es el pilar de la casa. Te compras ropa o cambias de look. Tendrás un golpe de suerte el martes, te va a llegar una oportunidad de crecimiento en el trabajo o poner un negocio. Ya no seas tan tímido, es tiempo de decirle a esa persona que la amas o que te interesa algo formal. Tu lema de la semana: Tener siempre fe. Números de la suerte: 05 y 77.

Piscis

Semana de tener algo de pendientes o presión en el trabajo, recuerda, dale tiempo al tiempo. Los problemas en su momento se van a resolver y no le des tantas vueltas a lo mismo. Sigue con el ejercicio que eso te ayuda a estar más tranquilo y no tener tantos nervios. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Te invitan a una boda o cumpleaños familiar. Sabrás de un embarazo de una hermana. Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas o propuestas de trabajo en tu oficina. Recuerda que eres un carismático natural y líder y eso te ayuda a manifestar tu interés de crecimiento. Tu mejor día será el miércoles, en esa fecha los astros se pondrán a tu favor y la fortuna te llegará, ese día pon una vela amarilla y pide lo que necesites para que se te cumpla. Tus números de la suerte son 10 y 87. No olvides que eres el mejor en cuestiones de impulsar a los demás y salir de todo los obstáculos. Tu lema: Ser auténtico.