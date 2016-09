ARIES

Días de mucha suerte en cuestiones de negocios nuevos o cierre de contratos. Estarás pasando por unos días de buena fortuna en todo, así que trata de aprovecharlos y realizar todos tus pendientes de trabajo o legales, saldrás victorioso. Eres muy fuerte y un líder natural, eso hace que siempre te pidan consejos familiares o tus amigos, aprende a decir que no. En tu vida romántica, recuerda que el amor se da, no se compra. Sacas un seguro de gastos médicos o renuevas el tuyo. Golpe de suerte el 15 de septiembre y será con los números 03 y 77. Te buscará un amor nuevo que hablará de comprometerse contigo, trata de no ser tan intenso y llevar despacio la relación para no idealizar a las personas. Compras una casa o depa. Te compras ropa o renuevas tu vestuario. Cuídate de brujería o malas energías de un amor despechado, protégete.

TAURO

Semana de estar renovando todos tus objetivos de trabajo y escuela, serán días de mucha suerte en todo lo que realices. Días de estar con el temperamento muy fuerte, trata de dejar fluir toda esa energía de la mejor manera y sal a hacer ejercicio. Tu signo toma todo muy a pecho o no puede olvidar tan fácil, intenta meditar. No ignores al amor y déjate querer. Estos días estarás en plena relación amorosa o de encontrar el amor verdadero. Tus signos compatibles serán los de tierra.

El día 13 tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 33. Estás en una etapa muy buena de inversiones.

Ya no vivas tanto de ilusiones, es tiempo de madurar y poner los pies en la tierra. Recuerda, amigo de Tauro, que cuando una puerta se cierra siempre se abre otra, así que no tengas miedo y sigue adelante. No te preocupes, la suerte sigue de tu lado. Cuídate la rodilla.

GÉMINIS

Semana de estar un poco molesto contigo mismo por no poder realizar todo lo que tienes en mente, no te des por vencido que en esta semana te llegarán oportunidades de crecimiento profesional. Te recomiendo que prendas una veldora amarilla el 13 de septiembre y pedir a tu ángel que te llegue la fortuna. Semana de saber perdonar o regresar con tu pareja, trata de no ser tan intenso en las relaciones amorosas. Tu signo es muy dominante y celoso. Organízate en tus deudas y trata de no comprar lo que no necesitas, son tiempos de ahorrar. Empiezas una relación nueva que te hará muy feliz, pero cuidado, es muy joven y necesita madurar. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 63 el de 15 septiembre. Trata de manejar con cuidado o ser más precavido. Procura visitar más a tu papá porque andará algo enfermo.

CÁNCER

Semana de estar muy atento a todo lo que firmes o realices en cuestiones legales o créditos, recuerda que a tu signo lo domina la confianza en los demás pero a veces es bueno ser desconfiado en tus documentos personales. Arreglas tus trámites de impuestos o pagos. Eres el mejor en cuestiones de organizar o llevar un buen negocio, así que aplícate y busca realizarlo. Días de cambios drásticos y de toma de decisiones en tu vida sentimental. Intenta dejar un poco la vanidad y ser más simple en tu vida. Cuídate de problemas del estómago o intestino, es tu punto débil, ahí te recaen los nervios. Tendrás un golpe de suerte el 13 de septiembre, ese día se juntarán todas las energias positivas para que vaya de lo mejor en lo económico, pero trata de no platicar tus planes. Tus números de la suerte son 21 y 07. En el amor seguirás conociendo personas muy afines a ti y habrá mucha pasión en tus encuentros.

LEO

Semana de estar con algo de problemas con tu pareja o familia. Tu signo es muy dominante y siempre quieres que hagan lo que tú dices y eso te causa muchos problemas personales, aprende a ser más comprensivo y verás como todo marchará de lo mejor. Trámites de pagos o deudas del pasado. Mandas a arreglar tu carro o cambias el aceite. Te buscan para darte un reconocimiento laboral. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y pensarás en tener un hijo. No prestes dinero a nadie porque te roban la suerte. En esta semana tendrás dos golpes de suerte en los juegos de azar con el número 04 y 33, trata de jugarlo el 15 de septiembre, ese día vendrá a ti una energía muy positiva. Sigue con la dieta o trata de no comer tanto. Ya preparas cambios en tu casa o pintas tu cuarto. Pronto vendrá un viaje largo a tu vida para que se renueve tu energía. Un amor del pasado te busca para volver.

VIRGO

Semana de estar analizando cómo hacer más productiva tu vida y estar mejor económicamente. A tu signo lo domina mucho el verse y vivir bien, por eso necesitas un trabajo extra para que puedas darte esa vida. Cambios radicales en cuestiones amorosas, decides darte un tiempo con tu pareja o por fin terminar una relación tormentosa. Cuidado con problemas de salud, sobre todo del estómago o intestino. Te llega un dinero extra por cuestiones de una venta o comisiones. Te festejas esta semana y recibes muchos regalos que no esperabas. El día de tu cumpleaños trata de darte baños de 7 flores en 3 litros de agua para que todo el año que comiences esté lleno de felicidad. Tendrás un golpe de suerte el 13 de septiembre en cuestiones de juegos de azar con el número 08 y 76. Los solteros andarán muy conquistadores y conociendo muchas personas afines. Suerte y reconocimiento en tu trabajo.

LIBRA

Semana de tener mucha suerte en cuestiones de cierres de proyectos o contratos nuevos de trabajo. Vas a comenzar una nueva etapa de tu vida, así que necesitas reinventarte y ver siempre para adelante. Te llegan familiares de fuera para un festejo. Tendrás problemas con policías o abogados, trata de arreglarlo de la mejor manera. Ya no te enojes con tu pareja, si ves que no lo puedes cambiar, trata de no darle tanta importancia a su forma de ser. Eres muy bueno para las relaciones públicas o hacer amistades, intenta tomar curso de liderazgo o superación personal. Golpe de suerte el 15 de septiembre en juegos de azar con los números 04 y 33, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Sales de viaje o te vas con tu pareja de vacaciones. En tu trabajo habrá cambios repentinos pero tú vas a quedar mejor. Deja que solo llegue a ti el amor.

ESCORPIÓN

Semana de muchos gastos imprevistos o de pagos de deudas para cerrar esos créditos que te tenían muy apretado en tu economía. Trámites de permiso o de vacaciones en tu trabajo. Recuerda que no todo es laboral y también necesitas un tiempo para ti y reflexionar sobre tu vida y darle cambios. Trata de no comer tanto y hacer dieta. Tendrás un golpe de suerte el 16 de septiembre y será con el número 07 y 66. Estás en una de las mejores etapas de tu vida en cuestiones de suerte en lotería y juegos de azar. En el trabajo habrá cambios de tu jefe o superiores pero estarás de lo mejor en lo laboral. Te busca mucho un amor del pasado y has pensado en regresar, recuerda que no siempre es bueno volver, mejor sigue para adelante. Nunca vayas a donde no te quieren, trata de cambiar amistades. En el amor, semana llena de amores prohibidos o apasionados.

SAGITARIO

Semana de cambios muy positivos para tu signo, tendrás la oportunidad de realizar tus proyectos o trabajos pendientes. A veces tu carácter no te deja crecer como persona o profesionalmente, necesitas aprender a controlarte y no ser tan impulsivo. Te llega un dinero extra por comisiones. Golpe de suerte el día 13, procura vestirte de colores claros y cargar una cadena de plata para que tu energía positiva se multiplique. Eres muy carismático y sensual, eso hace que siempre estés rodeado de amores y que no tengas una estabilidad emocional, aprende a ser más fiel. Te vas de vacaciones o sales de viaje para visitar a tu familia. Tendrás un contrato nuevo y muy productivo con una compañía internacional. Tus números de la suerte son 23 y 10. Un amor del signo de Aries o Piscis estará muy presente estos días. Una ex pareja se casa. Cuida tu pierna o tobillo.

CAPRICORNIO

Semana de estar resolviendo problemas en tu trabajo o demandas legales. Estás pasando por unos días de energías cruzadas y eso hace que no puedas tener estabilidad en nada, trata de darte unos baños de sal en grano con agua bendita el día 13 de septiembre para que tu energía positiva crezca. Eres muy bueno para dialogar o conciliar, procura tomar un curso de leyes o relaciones públicas. Haces un libro o preparas tu tesis. En el amor seguirás conociendo personas muy afines a ti. No corras prisa por comprometerte, trata de salir con todos y conocer bien y quedarte con la persona ideal para tu vida. Te busca un amor de un divorciado del signo de fuego, trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Tendrás una sorpresa de un trabajo nuevo o un proyecto muy importante. Cuídate de dolores de muelas o dientes. Números de la suerte: 21 y 66. Te llega un dinero extra.

ACUARIO

Semana de mucha suerte en cuestiones de amores nuevos o parejas afines a ti. Tu signo necesita estar en pareja o compañía para que puedas crecer más como persona. Los casados tendrán embarazo en puerta. Trata de no perder tu celular o que se te caiga. En el trabajo serán días de mucha tensión o supervisión. Tú eres muy cumplido pero eres muy platicador, trata de concentrarte en tu desempeño laboral. Sales de viaje o te tomas unos días de descanso. Te recomiendo que este 14 de septiembre prendas una veladora roja y ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos para que tu energía positiva crezca y quitarte esas malas intenciones que tienen contra ti. Te llega un golpe de suerte el día 15 con los números 03 y 21. Decides por fin cambiar tu carro. Necesitas darle cambios a tu vida y recuerda que como te ven te tratan. Un amor despechado te buscará para reclamarte, ten cuidado.

PISCIS

Semana con muchos problemas en tu trabajo o presiones de tus superiores, recuerda que estás en una etapa de renovar tu energía y eso hace que tengas muchas dificultades a tu alrededor, trata de prender una veladora blanca el 13 de septiembre para que las malas energías se vayan de tu lado. Te busca un amor del pasado para reclamarte un dinero o chismes, trata de resolver esos malos entendidos. Cuidado con problemas de la piel o infecciones, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar o lotería con el número 08 y 21, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Los Piscis casados, embarazo en puerta. Vas de viaje por trabajo. Cuidado con los gastos imprevistos o trata de no comprar lo que no necesitas. Estás por iniciar un negocio y eso te ayuda a crecer en lo económico. Trata de vestirte de colores grises o azules para que tengas más suerte en el amor.