ARIES

Semana de mucha suerte en cuestiones de cierre de contratos o trabajos nuevos, recuerda que estás en tu mejor época, trata de aprovechar todo lo que se te va a dar en estos días. Para que tu buena suerte se multiplique trata de darte baños de manzanilla y manzana roja el 21 de septiembre, ese día los astros van a estar a tu favor y podrás lograr más rápido tus objetivos. En el amor trata de salir con los que te inviten y conocer, así sabrás con quién quedarte, eres muy compatible con Virgo y Sagitario. Trámites de pagos de tarjeta. Cuidado con problemas de infección sexual o de la piel. Te llega un dinero extra. Te compras ropa y sigues con la dieta. Deja la flojera atrás, recuerda que por ser líder natural tu inteligencia es muy poderosa. Tendrás comunicación divina que te ayudará a estar en paz. Un ex te busca sólo para pelear. Números de la suerte: 21 y 09.

TAURO

Semana de aprender a pedir perdón y dejar atrás todo lo que te hacía daño, recuerda que tu signo es muy duro consigo mismo y a veces sufres de más, aprende a estar en paz con tu alma. Tendrás muchas juntas de trabajo y tensión laboral, habrá pleitos con compañeros, trata de no seguirles el juego y mantente al margen de todos, concéntrate bien en tu desempeño laboral. Tendrás un golpe de suerte el 23 de septiembre y vendrá a ti una sorpresa amorosa o por fin tendrás a tu lado al amor verdadero. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Cuidado con problemas de la vesícula o riñón. Te cobran una deuda, trata de cerrar con ese préstamo. Recibes una buena propuesta de negocio en cuestiones de ingeniería o arquitectura, trata de decirles que sí, eso te va a ayudar a crecer más. Números de la suerte: 04 y 33.

GÉMINIS

Semana de encuentros muy importantes para tu vida, tendrás mucha suerte para hacer negociaciones o nuevos contratos con personas muy importantes. Estás por cerrar una etapa de tu vida que te hacía mucho daño y volverás a sentir que la suerte está de tu lado. Vendrá a ti el 21 de septiembre mucha suerte en cuestiones de dinero o lotería, sólo trata de jugar los números 02 y 37, ese día date unos baños con girasoles y flores blancas en tres litros de agua para que la energía positiva crezca. Cuidado con lo que prometes trata de siempre cumplir para no quedar mal. Tendrás algunos problemas con tu pareja o lo vas a comparar con a otro amor. Cuidado con las pérdidas, sobre todo el celular o cartera. Te buscará un amor del pasado que te hará pensar en volver o dejar a tu pareja actual. Ten cuidado con tus pulmones o deja de fumar.

CÁNCER

Semana de estar analizando cambiarte de trabajo o dejar ese negocio que no te da, recuerda que tu signo es muy terco y no le gusta sentirse fracasado pero a veces es bueno cambiar. No olvides que negocio que no da no es negocio. Tendrás una buena oportunidad de crecer en cuestiones de trabajo en comunicaciones o tener un nuevo proyecto con personas muy importantes. Ten cuidado con los chismes, trata de no comentar nada o mantenerte al margen sobre amores del pasado. Trata de revisarte el estómago o intestino por una infección. En el amor seguirás rodeado de personas muy afines, déjate querer que ya es tiempo de tener pareja. No seas enemigo de ti mismo y trata de salir de ese bache emocional. Tendrás un golpe de suerte el 22 de septiembre con los números 17 y 26, trata de, ese día, prender una veladora blanca para que todo lo que pidas se concrete.

LEO

La vida es una apuesta, así que trata de apostar a ganar porque estás en tu mejor época de abundancia y tener las mejores oportunidades de trabajo, pero debes dejar a un lado los miedos o vicios que no te ayudan a estar mejor. Tendrás sorpresas amorosas en estos días o vendrá a ti una persona muy compatible contigo del signo de Piscis o Sagitario. Pagas una deuda de tarjeta de crédito o de renta. Procura volver a estudiar o no dejar tu carrera, recuerda que todo toma su tiempo. Tendrás un golpe de suerte el día 23 y será con los números 28 y 04. Tendrás muchas reuniones en estos días o juntas en tu trabajo para cambios de puestos. Trata de no gastar lo que no tienes, aprende a ahorrar. Sales de viaje y te vas con tus amigos de paseo. Sabrás de una enfermedad de tu papá, trata de cuidarlo más. Te compras un celular nuevo. No permitas que los demás tomen decisiones que sólo van a ser tuyas.

VIRGO

Semana de cambiar de forma de pensar y dejar atrás todo ese rencor que no te deja avanzar, debes aprender que en la vida lo más importante es ser feliz y llevarlo a la práctica. Esta semana estarás renovando por completo tu vida para ser mejor persona. Ten cuidado con los problemas con abogados o trata de siempre pedir explicación de cualquier documento que vayas a firmar. Te llega un dinero extra por una comisión de una venta. Eres el mejor para hacer fiestas y siempre vas a tener éxito en tus festejos, en este cumpleaños tendrás muchos invitados y te llenarán de sorpresas. Cuida tu trabajo o puesto porque alguien de allí te quiere traicionar y hacer que te despidan. Golpe de suerte el 21 de septiembre, ese día vendrán a ti las oportunidades que estabas esperando. Tus números de la suerte son 31 y 04. Trata de prender una veladora azul para que te ayude a cortar las malas energías.

LIBRA

Semana de meditar sobre tu vida en pareja, últimamente te has sentido muy defraudado o lastimado, debes aprender a platicar tus sentimientos a tu pareja y llegar a un acuerdo para ser felices, pero recuerda que si ya no hay amor, es mejor buscarlo en otra parte, son tiempos de renovarse por completo. Mucho trabajo en estos días o revisión de tus jefes. Pagas deudas. Trata de ir con el médico para que te cheque la presión arterial o las hormonas. Te llega un amor nuevo en estos días y será de fuera del país. Te llega un dinero por lotería el 23 de septiembre, ese día tendrás dos golpes de suerte, trata de aprovechar esa racha de abundancia. Ten cuidado con los problemas con los vecinos o personas cerca de tu casa, trata de regar agua bendita y sal en grano afuera de tu casa para alejar malas energías.

Números de la suerte: 00 y 61.

ESCORPIÓN

Semana de encuentros con personas de mucha suerte para ti, tendrás unos días de felicidad que te harán sentir de lo mejor. Planeas salir de viaje o irte a vivir a otro país, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento. Eres de un carácter muy fuerte y a veces no entiendes razones, eso hace que personas que te quieren se alejen de ti, trata de cambiar tu forma de ser. Te llega un dinero extra por cuestiones de un bono o comisión. Cuídate de problemas del estómago o trata de no comer mucho en la calle. Sabrás de una enfermedad de un familiar. Tendrás un golpe de suerte el 20 de septiembre, ese día vendrá a ti la oportunidad de crecer profesionalmente. Ten cuidado con tu casa te quieren robar así que sé más precavido. Trata de darte baños de pétalos blancos y rojos en tres litros de agua el martes para que tu energía positiva crezca.

SAGITARIO

Semana de cambios en tu vida personal, sobre todo en lo amoroso, trata de pensar antes de actuar y analizar bien si te conviene seguir con tu pareja o no, recuerda que tu signo es muy intenso y dramático, siempre hace los problemas a un nivel muy fuerte pero recuerda que lo más importante en esta vida es ser feliz. Trámites de cambios de trabajo o de poner un negocio. Te buscan familiares de fuera o te visitan en tu casa. Recibes un dinero que te debían o te pagan comisiones. Un amor nuevo estará llenando tu vida, déjate querer. Cambias de look o decides hacer más ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 21 de septiembre y será con los números 07 y 66, recuerda que tu signo es muy carismático y siempre vas a estar rodeado de muchas personas. Recuerda que el amor no se compra, se da. Te regalan una mascota. Compras una bicicleta.

CAPRICORNIO

Semana de cerrar ese círculo en tu trabajo que te tenía muy estresado. No olvides que los cambios son buenos y siempre llegan en su momento, ahora aprende a estar mejor. Pagas deudas de tu casa o un celular. Te llega un amor nuevo que va a ser muy importante en esta etapa que estás viviendo, recuerda que tu signo está en renacimiento total, aprovecha para sacar de tu vida malos amores y amistades y conocer personas de buena fe. Te llega un dinero extra por cuestiones de un trabajo por honorarios. Cuidado con problemas con tu familia o trata de no pelear por dinero. Recibes un golpe de suerte en cuestiones de proyectos nuevos o trabajos bien pagados y va a ser el 20 de septiembre, trata de ese día prender una veladora amarilla y pedir a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Números de la suerte: 03 y 21. Evita volver con ese amor de Tauro o Escorpión porque te va a volver a hacer lo mismo.

ACUARIO

Semana de estar analizando todos los cambios que estás viviendo en este momento, recuerda que tu signo es muy fuerte y siempre brinda protección, pero no puedes estar confundiendo tanto el amor con la amistad, aprende a definir bien tus sentimientos y buscar el verdadero amor. Días de mucha convivencia o de salir. Sigues con el ejercicio o te cambias de gimnasio. Cuídate de problemas del estómago o intestino, trata de no comer tanto en la calle. Trata de ponerle atención a tus sueños, te mandarán un mensaje divino. Tendrás un golpe de suerte el día 21 y será con los números 31 y 20, trata de ese día prender una veladora verde para que te llegue más abundancia, recuerda que tu das consejos y no obligas a nadie a cambiar, así que no trates de imponer tanto tu voluntad. En el trabajo tendrás juntas y cambios de puesto, te dirán si te quieres cambiar a un mejor proyecto, estás de suerte.

PISCIS

Semana de estar analizando cambiarte de casa o irte a vivir con tu familia, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que la energía crezca. Tendrás pensamientos de remordimiento por un amor del pasado, trata de sanar tu corazón y hablar de lo que se hizo mal con tu pareja. Tendrás unos días de renovación y energía positiva. Vendrán a ti muchas oportunidades de crecimiento laboral o recibes un dinero que no esperabas. Te busca alguien del signo de Géminis o Aries para volver. Ten cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes. Eres muy bueno y tu signo te hace muy carismático y agradable, así que trata de sacarle provecho y poner un negocio. Tendrás un golpe de suerte el 22 de septiembre en cuestiones de lotería o juegos de azar con los números 50 y 21, trata de darte baños de ruda ese día para que tu energía positiva crezca.