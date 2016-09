ARIES



Viernes de tener mucho trabajo o hacer los cambios necesarios en tu vida laboral para ganar más, recuerda que tu signo vive mucho del qué dirán y siempre trata de verse de lo mejor, así como de cuidar su imagen, tienes que invertir en eso y parece que necesitarás más ingresos. Te viene la propuesta de un trabajo nuevo y será fuera del país. Cuidado con el amor porque estás saliendo con dos a la vez, ten cuidado para que no te descubran. Te busca un amor del pasado para reclamarte, regularmente tu signo nunca queda bien con sus relaciones amorosas, procura cerrar círculos. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 00, 91 y 17. Domingo de salir con una pareja nueva. Cuídate de las brujerías o malas energías que te rodean.

TAURO



Viernes de estar preparando tus exámenes o tener un curso en tu trabajo. Trámites de pagos de tu casa. Terminas con tu pareja por un amor nuevo y será del signo de Escorpión o Acuario. Trámites de licencia de manejo o pasaporte. Ya no gastes de más y trata de ahorrar para que cambies tu coche. Pones un negocio con un familiar y te va a ir de lo mejor. Recuerda que tu carácter te causa muchos problemas, por eso trata de pensar antes de pelear. Sábado de salir con tus amigos o un amor nuevo. Domingo de salir de viaje rápido o de compras. Pintas tu casa o arreglas el techo, cuídate de la garganta o trata de dejar el cigarro. Números de la suerte 09 y 31.

GÉMINIS



Viernes de estar con mucho ánimo y de salir adelante de tus problemas económicos, recuerda no confiar tanto en la gente de tu trabajo o no comentes de más. Sábado de salir de viaje o estar de paseo con tu familia. Fin de semana de curso o de trabajar en un proyecto nuevo. Tu signo domina el deporte y el orden, por eso tu deseo de ser alguien en tu vida, no te desanimes y sigue adelante. Cuídate de los huesos. No pierdas el tiempo con tu pareja, es mejor conocer gente más formal. Domingo de arreglar tu cuarto o baño. Cuida tu dinero y no prestes a nadie. Números de la suerte: 19 y 08.

CÁNCER



Viernes de estar arreglando papeles de abogados o demandas. En el trabajo habrá mucha presión, recuerda que tu signo siempre quiere todo perfecto y a veces no se puede así, aprende a relajarte. Te viene un dinero extra por la lotería con el número 07 y 61. Te busca un amor del pasado para volver. Terminas de arreglar problemas con tu ex pareja o el divorcio. Sales el sábado a una fiesta. Sigue con la dieta. Le consigues trabajo a un familiar en un negocio propio. Domingo de estar analizando comprar casa o formalizar con un amor de fuera del país o del signo de Sagitario o Piscis.

LEO



Recuerda que no va a volver, ya no trates de buscar a ese ex, lo mejor es cerrar círculos. A tu signo lo dominan esas situaciones, por eso trata de conocer personas nuevas. Viernes de mucho trabajo o auditoría. Recibes un pago o te llega un bono. Trata de protegerte de las envidias o prende una veladora blanca para protección el viernes. Sábado de mucha diversión o de fiestas con tus amigos. Te invitan a un curso de superación personal o idiomas. Te compras ropa o cambias de look. Domingo de salir con una pareja nueva. Cuidado con las deudas, es mejor comprar de contado y lo que se pueda. Números de la suerte: 05 y 44. Cuidado con los pleitos familiares o con tu mamá.

VIRGO



Fin de semana de estar con muchas sorpresas a tu alrededor, recuerda que estás en tu mejor época y eso hace que tu energía positiva crezca. Te festejas y recibes regalos que no esperabas, te busca un amor del pasado para volver. Trámites de tomar un curso de superación personal. Reacomodas toda tu casa y cambias muebles. Te buscan familiares para invitarte a comer. Sábado de salir de antro y comprarte ropa. Ten cuidado con problemas de garganta, trata de cuidarte. Tendrás tres días de suerte en el amor, si ya tienes pareja estarán muy enamorados y a los solteros les llegará un amor verdadero. Números de la suerte 77 y 81.

LIBRA



Viernes de preocupación laboral, tendrás revisión de tus jefes o cambios repentinos de puesto, así que trata de estar al tanto de todos los movimientos y no hacer ningún comentario con amigos del trabajo. Tendrás tres días de mucha diversión o te invitan a salir de viaje, recuerda amigo de Libra que eres el amigo de todos y por eso eres muy solicitado. Ten cuidado con tu pierna, atento a no caerte. Te compras un celular nuevo. Ya estás preparando tu fiesta de cumpleaños. Eres muy aprensivo en el amor y eso hace que tomes muy en serio todo lo que te dice tu pareja, procura relajarte y disfrutar tu relación amorosa. A los Libra solteros les vienen amores fugaces y apasionados. Números de la suerte 09 y 88.

ESCORPIÓN



Viernes de estar en paz contigo mismo y sentir que vas creciendo como persona. Te llega un dinero extra y haces compras para tu casa. Tendrás algunos problemas con tu pareja y será por dinero, ten calma y trata de solucionarlo de la mejor manera. Los solteros de Escorpión tienden a volver con su ex pareja. Haces cambios necesarios en tu casa. Decides vender tu carro y comprar uno más reciente. Trata de emplearte los fines de semana poniendo un negocio y así crecer económicamente. Domingo de salir con la familia. Te busca un amor del signo de Aries o Piscis para hablar de su relación. Números de la suerte: 23 y 10.

SAGITARIO



Viernes de estar trabajando mucho y hacer pagos de renta o casa. Recuerda, amigo de Sagitario, que a tu signo lo domina mucho el despilfarro o no saber llevar bien su administración económica, trata de aprender a pagar deudas y ahorrar. Te invitan a salir de viaje y será tu pareja. Cuidado con problemas de la piel o infección de garganta, trata de ir con tu médico. Eres muy sincero y eso a veces lastima a los demás, aprende a ser un poco reservado en tus consejos y así verás cómo te duran más los amigos. Te busca un familiar para pedirte prestado. Tendrás una sorpresa de un embarazo familiar. Tus números de la suerte son 23 y 10.

CAPRICORNIO



Tres días de muchas sorpresas agradables, tendrás mucha suerte en cuestiones amorosas o por fin tendrás una pareja estable. Viernes de mucho trabajo y recibes algunos reconocimientos por desempeño laboral. Sabrás de una operación familiar. Trámites de sacar tu licencia de manejo. Ya no seas tan aprensivo con tu familia, trata de no pelear y convivir como hermanos. Cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido. Te llega una propuesta de negocio y será con un amigo. Sábado de salir con un amor nuevo y apasionado. Eres muy complicado para tus finanzas, trata de buscar a alguien que te ayude a llevar bien tu dinero. Números de la suerte 21 y 06.

ACUARIO



Viernes de realizar todos tus pendientes personales o por fin pones en orden tu papelería de escuela o del seguro social. Tendrás un 9 de septiembre muy intenso, con muchos cambios, movimientos en tu trabajo y vida personal, así que trata de no presionarte y estar muy positivo. Recuerda, amigo de Acuario, que tú mismo alejas a tus amigos o familiares porque eres muy intenso y no sabes darle el tiempo necesario a cada quien, aprende a administrar tu vida. Te llega un amor fugaz y apasionado en estos días. Domingo de trabajar o realizar cambios en tu casa. Sigue ahorrando que tendrás gastos inesperados. Cuídate de dolores de huesos o espalda. Tus números son 29 y 05.

PISCIS



Viernes de estar con la presión del trabajo muy fuerte o pagos de última hora, así que trata de controlar tu carácter y no llegar a pleitos innecesarios. Arreglas papeles legales o una demanda. Sales de viaje o tramitas un permiso de residencia. En el amor estás recordando a alguien del pasado o sabrás de un casamiento inesperado que te va a dejar muy pensativo, tú trata de seguir con tu vida y comenzar de nuevo. Cuídate de problemas del estómago. Tendrás una pérdida o robo en tu casa. El domingo te llegan familiares o preparas una fiesta. Compras ropa para tu trabajo o escuela. Números de la suerte: 27 y 06.