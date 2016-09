El nuevo Kicks es un vehículo que nos hace comprender cómo es que Nissan se ha reinventado de manera importante. Una parrilla fundada en una nueva genética como sus sedanes y camionetas recientes, en la ya famosa forma de V, le hace ver poderoso y atractivo junto con los faros de boomerang. El auto nace con un diseño lateral que lo hace ver musculoso, llamativo porque su techo al no tener conexión de color con la carrocería, parece flotar: el efecto es un auto vanguardista. Por detrás parece más grande y más deportivo, en el segmento hay muy buenas ejecuciones sin embargo, Kicks, nos lleva a explorar formas que no estábamos acostumbrados. Notable que desde la versión de entrada lleva spoiler y rieles en el techo color aluminio. El consenso, gran diseño, Nissan le dio al clavo en este segmento donde no estaba.

Al subirse, reiteramos la nueva era de diseño, observamos desde el botón de encendido en la consola, su nuevo tablero dividido en información digital y análoga –versión más alta–, volante con terminados únicos y aplanado haciéndolo más deportivo, materiales en consola, asientos y tablero superior que superan lo que nos tienen acostumbrados.

Añada a la fórmula que la altura al piso es mucho más amable que un sedán y que muchas camionetas, por estar más altas, resultan más retadoras de subirse. Cómodo, ergonómico y con una gran visión, sí crearon un vehículo pensando en el usuario de varias horas de ciudad o carretera.

Lo mejor

Kicks parece ser que su diseño es lo mejor, y no dudo que gane algunos premios de diseño en el segmento, atractivo como él solo. En nuestra prueba cubrimos los logos y todo lo que dijera Nissan y no cesaban las preguntas: de qué marca era y qué costo tendría. Y era por qué no es otro auto en el mercado, es un vehículo que llevará a muchos a visitar una Nissan que quizá antes no encontraban la razón para visitarla. El auto o el diseño, la fórmula mágica es que parece que la llegada de Kicks renueva todo en Nissan.

El interior es magnífico para la ciudad, los asientos con tecnología anti fatiga (Los desarrollaron con la NASA), la posibilidad de modificar en altura y profundidad el volante, dan un comando del camino mucho mejor, al ser de nueva generación cada poste está estudiado para que estorbe, lo menos posible, su visión.

¿Y el manejo?

Con un auto así pocos me cuestionaron cómo se manejaba, pues es tal el impacto de verlo que tendemos a olvidar que los autos funcionan a veces muy diferente a la emoción que produce verlos. En Kicks, con la CVT programada con el D-Step, sus 118 caballos, no se exprimen sino se vitalizan cada vez que toque el acelerador, ya es una generación de tren motriz muy estudiada que, además de ser eficiente, mantiene el interés por entregar buena potencia y sentimiento de manejo al cliente.

Llave inteligente, botón de encendido, muy confortable y con buena respuesta de motor. El auto se lleva en ciudad y carretera de manera magnífica. Nissan lo logró y este será un gran éxito en ventas pero mejor aún, en calidad y confianza para sus clientes.