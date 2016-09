Dayana Camacho, quien con 195 kilos es considerada la adolescente más obesa del mundo, fue sometida este martes a un bypass gástrico por laparoscopia en Guadalajara y se recupera satisfactoriamente, indicaron fuentes médicas.

Dayana ingresó al quirófano del Hospital Jardines de Guadalajara a las 10:00 hora local (15:00 GMT) para ser operada por el cirujano bariatra José Antonio Castañeda y, tras una intervención que duró poco más de una hora, pasó a reanimación y ya se encuentra en planta, donde permanecerá 72 horas.

"Dayana es una adolescente atípica. Por su extremada obesidad le aconsejaron practicar una intervención mixta; es decir, restrictiva y malabsortiva. Un bypass gástrico para combatir de forma radical y efectiva el exceso de peso y tendencia a seguir subiendo", explicó Castañeda, experto en obesidad con más de 8.000 intervenciones.

Precisó que la operación "se la he practicado por laparoscopia, reduciéndole el estómago a 50 centímetros cúbicos y alejando en casi dos metros la absorción de alimentos".

De acuerdo con el especialista, "ello provocará que se sacie mucho antes y por tanto no sufra por comer menos, y a la vez su cuerpo actúe en su favor aprovechando exclusivamente aquellos alimentos que necesita, seleccionando los más adecuados".

"Dayana ha respondido perfectamente a quirófano y ya está en planta. La tendremos en estrecha observación las próximas 72 horas y podrá obtener el alta hospitalaria", manifestó el director del centro Gastric Bypass México, integrado por doctores certificados y expertos en cirugía bariátrica.

Dayana, nacida en el poblado de Colorado, en Sinaloa, deberá experimentar a partir de ahora un proceso de recuperación muy intenso al principio, señaló el centro en un boletín.

A continuación se ubicará en una curva de duración aproximada de un año en que irá esculpiendo su cuerpo hasta quedarse en su peso ideal.

Durante un mes estará en un régimen a base de líquidos y batidos para ir introduciéndola en una dieta de sólidos paulatinamente y en poco más de dos meses realizará una vida normal sin mayores problemas.

Su dieta variará pues su cuerpo rechazará alimentos hipercalóricos como chocolates, cremas y azúcares, y tenderá a desear los alimentos apropiados y mucho más saludables.

Al tratarse de una persona joven, se espera que Dayana, la adolescente con mayor peso de la que se tiene registro actualmente, se recupere rápido de la intervención y la pérdida de peso.

"Estoy muy contenta por esta operación. Ya no quiero estar así; quiero que mi vida cambie y la gente no se me quede viendo", dijo a Efe Dayana a fines de agosto desde su natal Colorado.

La joven es un reflejo de la grave crisis de obesidad existente en México. La nación se ha ubicado en las últimas décadas en las primeras posiciones mundiales en obesidad, una realidad que los expertos califican de "epidemia" por su rápida expansión y que afecta al 35 % de los adolescentes.

Dayana es un caso de obesidad extrema, con un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 70 cuando lo aconsejable es entre 18 y 25.

"Es un cuerpo sometido a un grave exceso de peso. Su IMC es quizá de los más elevados del mundo en una persona de su edad. Solo se tiene registro en Indonesia de Arya Permana, con un problema similar", remarcó Castañeda.

Dayana podrá perder hasta 110 kilos tras la cirugía, pero se espera que el cambio sea, además de físico, anímico y mental.

"El día que tenga mi peso ideal quiero celebrar mi fiesta de 15 años, ponerme la ropa que yo quiero y zapatos, porque no me queda nada", dijo la joven.