A últimas fechas he visto abuelas y abuelos que en verdad parecen hermanos de sus hijos y ni de broma pensaría que son ABUELOS!!! Corren 10 km, bailan zumba, andan en bicla. Sin embargo, a los que no están en tan buenas condiciones físicas, no les va taaaan bien. La población está envejeciendo en nuestro país, ¿estás preparado pa recibirnos?

Dicen que pal 2030 todos lograremos rebasar los 80 añejos, pero ¿en qué condiciones físicas y económicas? ESE es el detalle, si de por sí ahorita los servicios están muy escasos y las familias ya no saben a dónde aventar a las y los abuelos enfermos o impedidos… Eso sí, a los que están llenos de vitalidad les encargamos a los nietos, recibir el gas y a muchos, como sociedad, los contratamos para intendencia o de cerillos en los autoservicios. Chales. La verdad es que ahí hay PERSONAS que ya han cubierto ‘su cuota’ con el sistema y deberían ser ‘productivos en lo que ELIGIERAN’ o pasear o sacarse la borlita del ombligo si les place. Y el panorama pinta peor. Las pensiones en IMSS e ISSSTE no serán lo que fueron y los rumores acerca de esos dineritos ahorrados nos ponen los pelos de punta. Pero para no entrar en términos y semántica, más allá de que los 40’s de hoy son los 30’s de antes… ONU considera anciano a toda persona mayor de 65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). Seguramente porque nos vemos más jodidos y no hay pal bótox. Y la OMS suscribe que “las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos”. De hecho coinciden con Platón quien aseguraba: “la madurez comienza a los 60 años”. A personajes como Madonnao la Zavaleta, estas definiciones les vienen guangas. David Cravit, en su libro The New Old (Los nuevos viejos) nos dice que no se puede dar una definición exacta de a qué edad el ser humano llega a ser reconocido socialmente como adulto mayor.

Mi querido y admirado dr. Ernesto Lammoglia en su libro Ancianidad, ¿camino sin retorno?, dice, y dice bien: “que un adulto mayor no puede definirse simplemente por rebasar un límite de edad, pues de hecho los cambios fisiológicos, psicológicos y emocionales cambian de persona a persona”. Tengan pa que se entretengan y dejen de estar dando lata. Como verán eso de ser “viejo” es mera definición social. Para los griegos el anciano era generalmente visto como una autoridad.

Aunque con sus excepciones, porque un tal Vitrubio hablaba de “la casa de Creso, destinada por los sardianos para los habitantes de la ciudad que tenían edad avanzada; en esta casa era un privilegio vivir, era una comunidad de ancianos a los que se les llamaba Gerusía”. En el antiguo testamento, los ancianos no chocheaban sino que eran el ejemplo de fortaleza y sabiduría, nomás vean cómo Abraham, Moíses, Jacob, entre otros, dominaban a su prole “con la pura mirada” como decía mi abuela. De hecho, para los hebreos, Dios es representado por la figura de un hombre anciano y no creo que lo imaginaran usando dentadura postiza o DEPEND. El Sanedrín de Israel estaba integrado por 71 ancianos. Para los egipcios, anciano significaba sabiduría y para mí que su Dios era motivador porque le echaban porras: ¡RA…ra ra ra! El Derecho romano le concedía gran autoridad al anciano en la figura de pater familia, en cambio, en la Edad Media el anciano valió Bertha. Normalmente era segregado y existió la Regla del Maestro, que era un conjunto de reglas monásticas del siglo IX, dónde se desplaza a los ancianos a labores de portero o pequeños trabajos manuales. O sea, estamos igualito hoy que en pleno oscurantismo.

LO QUE CALIENTA

• Según un informe de Conapo, aquí en México hay 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a nueve de cada 100 mexicanos. De ese grupo de población, 82% vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria. La mayoría son mujeres. Sólo dos de cada 10 adultos mayores de 65 años cuenta con una pensión.

• 1 de cada 4 mayores de 80 años se encuentra laboralmente activo en empleos cercanos al salario mínimo. Según el INEGI, la mayoría de estas chambas no cuenta con prestaciones mínimas para el adulto mayor como seguridad social, sueldo base, aguinaldo o seguro contra accidentes.

• El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición asegura que un promedio de 16% de los adultos mayores mexicanos sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. Y según el INAPAM, tres de cada cinco ancianos sufren violencia dentro de la familia. Otro tipo de maltrato es el abandono. Los arrojamos en lugares indignos, insalubres e inadecuados, pero ESO SÍ, los visita la familia cuando cae el dinerito de la pensión en sus codiciadas tarjetas de débito. Chale.

PARA PENSARLE...

No puedo esperar a ver cómo cambia la publicidad en los cortos de los cines. En lugar de celulares y autos que corren en las pantallas, lo que nunca podrán en las calles de la ciudad…por unos de andaderas aerodinámicas y pañales para adultos mayores. Jajajaja. ¿No me creen? Chequen los datos duros. “De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 1950 el porcentaje de envejecimiento entre la población mexicana fue de 7.1%; en 1975 descendió a 5.7, en 2000 subió a 6.9; en 2025 se incrementará a 13.9%, y en 2050, a 26.5%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000), se estima que en 2020 se vivirán, en promedio, 78 años, y 81, en 2050; “es decir, para entonces más de la cuarta parte de la población en México será vieja”, afirmó Rosaura Ávalos Pérez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM. Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes. ¿Se imaginan? Una mayor cantidad de los niños conocerán a sus abuelos e incluso sus bisabuelos, en especial sus bisabuelas. Porque las mujeres vivimos entre 6 y 8 años más que los hombres. Claro, si no nos toca un feminicidio.

ARRIBA

Quienes alcanzaron éxito ya mayores: Compay Segundo, el Coronel Sanders, GIUSEPPE VERDI, Goethe, Arthur C. Clark y Cervantes.

ABAJO

Cuando Goethe publicó Fausto a los 80 años provocó una epidemia de suicidios, Cervantes escribió la segunda parte del Quijote con 68 años, pero murió en muy malas condiciones y Arthur C. Clark escritor de Odisea del espacio e,ntre muchas otras, justo cuando iba a ser nombrado, Lord fue acusado de pedófilo… acusación que se disolvió en el olvido. Ni se probó ni se refutó. Pero él no se presentó a su investidura.

LO CHIDO

¿Cuáles son los mejores paises para ser anciano? Para ir ahorrando y lanzarnos.

• Según el Global Age Watch Index la mejor calidad de vida para envejecer está en Europa, dejando al continente africano hasta el final: Noruega con 100% de su población de adultos mayores cuenta con pensiones, además de que su ingreso per cápita es sumamente elevado. Suiza, donde la esperanza de vida en este país es de más de 85 años.

• Canadá y Alemania. Excelentes servicios de salud y transporte, ambiente propicio para el desarrollo de la vejez y pensiones. Países Bajos. Islandia. ¿Sabías que este país cuenta con la tasa más baja de pobreza en la población de la tercera edad? EU, Japón y Nueva Zelanda. A mí me alcanza pa’ llegar… a Uruapan.

• Japón es el país que más respeto y veneración tiene por sus ancianos. De hecho, cuenta con un día festivo, denominado Día del Respeto a los adultos mayores (Keirō No Hi).

Aquí también tenemos día pa’ festejarlos, pero allá no sólo es comprarles regalos, literalmente los honran y sensibilizan a la población, sobre todo a los más jóvenes, sobre la importancia de la experiencia de estas personas que han servido a la sociedad durante muchos años.

NÚMEROS COMPARADOS

Algunos adultos mayores recibían una pensión de mil pesos mensuales por vejez, sin embargo, al cambio de las más recientes elecciones en la CDMX, de golpe y porrazo, se redujo a 500 pesos mensuales. ¿Se puede acaso vivir con ello? Son unas 0.033 iPads

EL CHACALEO

¿Qué enseñanza de tus abuelos te gustaria dejarles a tus nietos?

@Cesarin002

...que no suban los pies al sillón ....a hacer tortillas ...pero sobre todo la RESPONSABILIDAD.

@Orvelius

Lo que heredaría de mi Santa abuela... Sería sus valores y costumbres. Además, su único e inigualable sazón! <3

@laumartinm

La responsabilidad. Mi abuelo, de 74 años, el día que murió estaba más preocupado en llamar a su oficina para avisar que estaba hospitalizado.

EJECUTADOS

¿De qué se nos mueren hoy los viejos? Tristemente no es la SEJUELA (se jué la juventú) sino de: diabetes, infartos por problemas como presión alta, en noveno lugar los accidentes automovilísticos (me los atropellan de a tiro por viaje) y… asesinato es uno muy común.