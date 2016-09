Fueron incontables los héroes que pelearon, tal vez sin mucha idea, de que iban a plantear una nueva forma de organizarnos como país. Ellos sólo querían desafanarse de la corona española pa’ buscar otro especímen de la realeza a quién importar, nacionalizar como delantero argentino de fucho pa’ jugar en la Selección. Sin embargo, fueron más los héroes desconocidos. Y justamente son esos anónimos de a pie quienes siguen sosteniendo esta Patria heredada. Pongámosles nombre y apellido.

¿Por qué “hacer la diferencia”? ¿Por qué poner nuestro granito de arena para hacer este mundo más “vivible”? Según dicen aquellos que lo han hecho, porque se siente uno ¡¡¡LO MÁXIMO!!! Por ejemplo, no todos los representantes de la ley son TERRIBLES, hay polis muy chidos: el oficial Austroberto Rodríguez participó en un operativo para detener a ladrones de casas en la colonia Lomas de Chapultepec. Cuando los criminales se vieron en problemas, le ofrecieron al oficial cien mil pesos (mucho más de lo que gana en un año). El oficial fingió aceptar pero, cuando los otros integrantes de la banda llegaron con el dinero, ¡¡¡que me los arresta!!! Alfredo Cruz Cruz, policía estatal de Cuautitlán Izcalli, empujó a un niño para evitar que fuera atropellado. El niño salió ileso, lamentablemente el oficial no corrió con la misma suerte y murió en el sitio :( Dos oficiales sonorenses resultaron heridos durante un enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa. Por su valor en el campo de batalla, recibieron de parte de la DEA el Corazón Púrpura que es otorgado a los elementos que resultaron gravemente heridos o que fallecieron en operaciones de carácter oficial y entregada exclusivamente a gringous. Fíjense que sólo se había entregado a los deudos de dos oficiales colombianos caídos en cumplimiento del deber y ahora a los dos integrantes de la Policía Federal mexicana. Ahora bien, hablando de jóvenes, pareciera que en las mentes obtusas éstos sólo bandean entre ninis, viciosos o anarquistas... o las tres juntas. Bueno, es hora de cambiar nuestra percepción de los aborrescentes, para ello se creó el Premio Nacional de la Juventud, Estos son sólo algunos de los 18 ganadores de este año: mi tocayo: Fernando Medina Varela nació el 3 de marzo de 1999, en Los Mochis, Sinaloa. Es líder fundador de la asociación Amigos de la Ciencia, en donde brinda asesorías de manera gratuita a jóvenes de secundaria y preparatoria, de escuelas públicas y privadas, que están interesados en participar en las olimpiadas de matemáticas y astronomía. Otro más, Julio César García Vázquez nació el 8 de septiembre de 1988, en Martínez de la Torre, Veracruz. Félix Ortiz Carreón nació el 21 de diciembre de 1990, en Iguala, Guerrero; tiene parálisis cerebral, discapacidad motriz y de lenguaje. Si crees que la vida es injusta o difícil, esto parece tenerlo a él sin cuidado, porque él no paró hasta desarrollar un Software de Tecnología Asistida para personas con alguna discapacidad. Uno más: Guillermo Ulises Ruíz Esparza Herrera nació el 29 de agosto de 1988, en Aguascalientes, Aguascalientes. Actualmente, impulsa un trabajo centrado en nanovectores y nanobots inyectables que incluyen el diseño de nanoterapias para reparar y regenerar el tejido cardíaco durante insuficiencia cardíaca, siendo pionero en este campo. Si se quedó como yo con cara de WHAT, resulta que son robots microdiminutos que al entrar al cuerpo humano cumplen con alguna misión médica ¿eh? Y hablando de robótica, ¿cómo nos fue en el Robotchallenge 2016 realizado en Austria, Viena? Pues los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, campus Poza Rica, le ganaron a 2 mil competidores de 56 países. Estos se llevaron el primer lugar en la categoría Seguidor de línea avanzado o sea que su robot fue el más rápido en recorrer un circuito con obstáculos.

LA FRASE

“Entre bomberos no se pisa uno la manguera”. Anónimo

LO CHIDO

• El sueño de un niño convertido en una fundación para crear ludotecas en los hospitales para niños con cáncer. La experiencia personal de Mark durante su enfermedad, despertó en él la inquietud de buscar la manera en que los niños en su misma situación no tuvieran que renunciar a aprender, a divertirse y a entretenerse como cualquier otro niño. Por eso con las mismas ganas de siempre y con la alegría que lo caracterizaba, planeó su propia Fundación con la ayuda de su mamá Sonia Zuani. Mark perdió la batalla en la madrugada del 22 de febrero de 2006, Sonia Zuani relata: mientras yo estaba en el dolor más grande del mundo, me hablaron por teléfono y me dijeron que ese mismo día, la fundación quedaba constituida.

• El proceso para ser astronauta es arduo y difícil, más aún si no eres norteamericano. Sin embargo, ellos lograron llegar al espacio. El guerrerense Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano en participar en una misión de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

• José Hernández Moreno nació en California el 7 de agosto de 1962, pero su vida fue como canica en caja de zapatos hasta sus 12 años. La NASA lo eligió como astronauta en el 2014. Tras 11 intentos fallidos, Hernández al fin cumplió su sueño el 28 de agosto del 2009, en la misión STS-128. Por medio del Transbordador Discovery transportaron equipo, comida y agua a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Su cargo fue de especialista de misión.

LO QUE CALIENTA

Enchila el hecho de no ser todos igual a estos héroes de a pie:

• Lady Matemáticas. Se ganó el mote tras participar en la quinta edición de la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO) y traer la medalla de oro. El nombre de Olga Medrano, de 17 años, resuena en las redes sociales y no por algún video viral o posteo de sus partes nobles sino por su efectividad en las matemáticas.

• ¿Oyeron hablar del hombre del corbatón? Todo un personaje el abogado José Menéndez –quien ni siquiera contaba con título de licenciado en Derecho– era ampliamente conocido en el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri por su obra desinteresada: defender gratuitamente a los presos que ahí se encontraban.

PARA PENSARLE...

¿Sabían de Margarita Gómez Aguilera y su Banco de alimentos? Resulta paradójico y por supuesto indignante que desperdiciemos un cuarto del alimento total que se produce en el mundo, cuando justamente un cuarto de la población mundial muere de hambre. Aquí desperdician diario más de 17 mil toneladas de comestibles, pero por fortuna ya hay bancos de alimentos (58 en total) que constituyen un gran apoyo para alrededor de un millón 100 mil personas de escasos recursos a quienes distribuyen mediante simbólicos pagos de recuperación (unos 10 pesos) paquetes nutricionales o de la canasta básica donados por diversas empresas, cadenas de autoservicio e industrias, así como de 60 centrales de abasto del país. Hace más de 20 años surgió en la República mexicana el primer banco de alimentos y el modelo tomado de Canadá por Ricardo Bon Echavarría, actual presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y Alimentos de México AC (AMBA). Pero se constituyen jurídicamente hasta abril de 1995 a iniciativa de Margarita Gómez Aguilera. ¿Cómo funcionan? Si yo voy a un Banco de Alimentos y deposito dos zanahorias, ¡¿me regresan tres por los intereses?! Nones. Los modelos de los bancos de alimentos son de autosustentabilidad, “nosotros no recurrimos a partidos políticos porque seríamos una presa fácil de cualquiera... ahora están parejos todos. Entonces, nos sostenemos sin apoyo del gobierno... no da ni un quinto”. En el año 2014 recuperaron más de ocho mil toneladas de alimentos beneficiando a más de 28 mil personas contando con más de nueve mil voluntarios.

ARRIBA

Y ya cuando casi lo lograban teniendo al pobre de José Menéndez a punto de subirse a un barco que lo llevaría a su natal España, desde el puerto de Veracruz, alguien le informó al presidente Obregón dicha situación y él, sabedor de su fama, preguntó el motivo por el cual lo iban a expulsar del país y le dijeron: “Señor Presidente, es necesario que se vaya de México ‘El Hombre del Corbatón’ porque se dedica ¡¡¡a defender prostitutas!!!” Al escuchar lo anterior, el presidente Álvaro Obregón, respondió: “ah chingá, entonces ¿¿¿qué es lo que desean??? ¿¿¿que se ponga a defender a las diez mil vírgenes???” y dicho esto, José Menéndez se quedó en nuestro país para seguir con su encomiable proceder. Se dice que los pocos centavos que ganaba, los invertía en el pago de fianzas y amparos de los reclusos pobres.

ABAJO

Otra anécdota más: también se cuenta que durante la presidencia del Gral. Álvaro Obregón, un grupo de abogados (ortodoxos y cerradotes) se encontraban por demás molestos ya que él defendía presos sin contar con el título e hicieron todas las gestiones posibles para expulsarlo del país.

NÚMEROS COMPARADOS

El sueldo de un bombero ronda entre los ocho mil y los 15 mil pesos mensuales dependiendo de su rango, por el contrario, un super héroe de a “mentis” como el Iron Man cobró por la segunda parte de los Avengers: 40 millones de dólares o sea, unas 50 mil iPads

EL CHACALEO

¿A quién consideras héroe de a pié?

@rlunabarrales

Los taxistas en CDMX , se necesita ser un héroe para hacer su trabajo en esta inmensa y caótica ciudad.

@Rikrdorene

Don Silvano, un sr de casi 90 años que alimenta a perritos de la calle, no tiene mucho pero siempre lo comparte.

EJECUTADOS AL DÍA DE HOY

Tristemente recordamos a los tres médicos desaparecidos desde el pasado 19 de junio en la comunidad de Santa Bárbara, del municipio de Chilpancingo, Guerrero. Y lo peor es que aún hoy se desconocen las causas del triple homicidio. Hay muchos casos registrados en los que el narcotráfico y la delincuencia organizada, ha secuestrado a médicos y enfermeras para retenerlos forzadamente a su servicio. “Aún cuando hasta el momento no se tienen datos precisos de cuántos médicos han sido víctimas del hampa, una cosa sí está confirmada, que los ataques al sector médico y farmacéutico, han incrementado en los últimos años, pero con mayor agudeza, en los recientes meses en México”, aseguró, Carlos Francisco Moreno Valencia, líder nacional del Movimiento #YoSoyMédico17.