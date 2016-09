En esta fecha en la que este país cumple más de 200 años de haber iniciado una revolución que a la postre se convertiría en la consumación de su independencia, en esta fecha en la que por un instante se inflama el pecho al enunciar nuestra nacionalidad, en esta fecha que es mucho más que una comilona y borrachera de proporciones vikingas, en esta fecha en la que, muchos más de los que nos gustaría, dicen que no hay nada que festejar. Es justo en esta fecha en la que una iniciativa ciudadana trata de condensar una serie de descontentos provocados por acciones que rayan en el cinismo, la ridiculez, y que trascienden condiciones socio-económicas.

¿Sobran motivos para nuevamente tomar la calle? Sólo muy pocos dirán que no, la mayoría hablando desde los beneficios personales, esos beneficios que sólo se logran en un país como el nuestro, cuando se asiente con la cabeza, se mira al otro lado y se guarda silencio. Pero no nos engañemos, pienso que como yo hay muchísimos más que no estamos dispuestos a dejar pasar otra “casa blanca”, otra reforma estructural fallida, otro compadrazgo impune, otra visita ofensiva, otra familia rota por culpa de la desaparición forzada y otra afrenta a nuestro sentido común.

Sí, motivos sobran para dar a conocer por unas horas a la ciudad, al país, al mundo, a la clase política y al presidente que aquí en México, sí pasa y pasa mucho, que las cosas malas, desafortunadamente, han ido borrando con brocha grande a las buenas y que ahora se torna casi imposible contarlas, que no estamos dispuestos a soportar 2 años más de muerte, impunidad y miseria abyectos en un empleo mal pagado, que no queremos, para cubrir deudas con las que no podemos. Es en este tenor que quisiera preguntarle al señor Presidente si en una economía neoliberal y de mercado, como en la que nos encontramos inmersos la mayoría de los asalariados, en la que estamos acostumbrados a que nuestro desempeño sea evaluado constantemente y en función de esos resultados mantener o no el ingreso de nuestras familias ¿por qué su empleo, siendo el más importante de este país, no es tratado de la misma manera?

#RenunciaYa

Adán Plata colabora en Ibero 90.9.