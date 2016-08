Me lo platicaba hace meses, entre copas, un querido camarada de la recién festejada Ibero 90.9. “Lo que me tiene harto, es el trámite”, apuntaba agobiado. “Todo lo que tiene que ver con el DF es un trámite de mierda”. Y sí, entre mi no-tan-amiga la Tesorería y todos mis amigos de verdad, el DF también me tiene al borde de convertirme en chango, y de preferencia lejos de Chapultepec. Es justo cuando estoy a punto de tirar la toalla, cuando me doy cuenta de que sin esta ciudad no soy nada. Es...