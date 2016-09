En días pasados tuve la oportunidad de ser testigo del esfuerzo, la disciplina, la preparación, la responsabilidad, la entereza y los firmes deseos de cumplir los objetivos propuestos por todos aquellos que son capaces de participar en un triatlón. Estuve en Cozumel y lo que descubres cuando eres parte de este tipo de eventos, desde la trinchera en que participes (yo lo hice como papá) es de verdad inspirador, te contagias del querer ser, del poder lograr todo, del darte cuenta que cuando sudas te preparas, de que cuando te cuesta incluso tu salud, de que cuando sangras el esfuerzo, valoras mucho más lo conseguido; es más, cuando presencias no vuelves a ser el mismo ya que en tu memoria siempre estarán los atletas que viste y sabrás que todo se puede, baste recordar la escena de la llegada a la meta, en el mundial de la disciplina, de los hermanos Alistair y Jonathan Brownlee, un golpe de calor dejaba fuera de la competencia al menor de ellos y el otro dejando de lado el ser, prácticamente lo recogió y cargó hasta empujarlo a la meta para que él llegara antes y no perdiera el honor.

Trayendo lo vivido al mundo del entretenimiento, al de la música, reflexiono en torno a la gran falta que hace contagiarse de lo vivido en Cozumel por muchos. Casi todos los que hoy son, los que están, los que quieren estar en cualquiera de los puestos y funciones, en los medios, en la música y el entretenimiento en general; cómo falta darse cuenta que las carreras de la vida son de resistencia, como el triatlón, no de velocidad, la preparación debe ser para sudar la profesión siempre, en cualquier escenario, en cualquier pantalla, en cualquier medio, ante cualquier público y es que da la impresión que es más fácil buscar culpar a alguien si no tengo éxito con mis canciones, con mis conciertos, con mi música, pues no es porque no me prepare, porque no estudie, porque no esté en constante búsqueda de aprender cosas nuevas, de encontrar nuevos caminos, seguro es por la disquera, por la radio, por la televisión, porque no me alcanzó. Hoy más que nunca con tanta herramienta a nuestro alcance, con tanta estrategia que puede explotar de tantas formas, es clave ser artistas completos, ya no basta sólo con cantar, hay que interpretar, saber cómo, hoy hay que tocar y tocar todo, hay que inspirar, emocionar, hoy tenemos que mostranos completos, íntegros, para ser alguien en el fascinante mundo del entretenimiento; hay que sudar en varias disciplinas, hay que buscar ser los mejores en varias disciplinas, hay que ayudar, hay que tener siempre en mente que es más fácil avanzar pensando en sumar que restando, hay que hacer equipos y respetarlos, hay que ayudar a los tuyos, no dejarlos, a tus músicos, coristas, maestros, managers, promotores: respétalos como a ti mismo, están dejando todo por que tú llegues más alto que los demás.

Hoy más que nunca creo que a varios artistas deberíamos de mostrarles cómo se prepara alguien para un triatlón, donde se gana poco y se gasta mucho, se gasta en querer lograr, querer ser siempre más, en superarte a ti mismo todo el tiempo, en vencer tus miedos para luego vencer al resto.

Dejo mis redes a disposición para que si algún artista se apunta, le explico con gusto y lo acompaño con quien lo entrene para hacer de su carrera un constante triatlón. De algo debe estar seguro, el ganador siempre será él.