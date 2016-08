Contrario a lo que se acostumbraba durante los buenos años del PRI en que el tercer y cuarto año de gobierno, eran los años de mayor influencia presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto llega a un cuarto informe de gobierno sumamente debilitado, señalan especialistas.

“Casos como el del magisterio que no han podido ni negociar, ni impedir las movilizaciones o cuando lo intentaron con malos resultados como el de Nochixtlán, como atado de manos en torno a eso, pero me parece que hay una incapacidad para negociar y no porque los de la CNTE también estén en una postura inflexible, porque lo están, pero el gobierno tendría que tener buenos operadores, lo intentó varias veces el secretario de gobernación siendo que el secretario de educación tampoco puede, parece que falta oficio y una mala lectura se ha dejado crecer el movimiento y no sabemos dónde va a parar”, señaló Ivonne Acuña Murillo, académica del departamento de ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con Acuña, esto habla de una falta de oficio político porque la situación de los maestros no debió llegar a donde está, porque además le pega a la imagen del presidente porque es un grupo disidente que lo está retando.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Iniciaría CNTE ciclo escolar el lunes, luego de "aguarle" el Informe a EPN

Peña Nieto discutirá con jóvenes cuarto Informe de Gobierno

“Destaca más lo malo que lo bueno que ha ocurrido en este sexenio, tal vez también por un error de comunicación, o el gobierno se ha visto imposibilitado para destacar lo que, para su punto de vista, considera lo mejor de este sexenio”, dijo la académica.

“Es un informe difícil, quieren cambiar el formato. Pero ya empiezan los cuestionamientos, cuáles van a ser los criterios para elegir a esos jóvenes y no creo que sea un evento abierto donde estos jóvenes de verdad vayan a preguntar lo que se les ocurra. Lo interesante sería que el Congreso pudiera cuestionar al presidente y los secretarios a partir de ese informe y eso no ocurre. Es más bien un espectáculo mediático”, detalló Acuña.

La semana pasada, Peña Nieto detalló que, en lugar de tener un encuentro con la representación política, su interés es poder dialogar con un grupo de jóvenes representativos del país, que han destacado en distintos ámbitos y poder compartirles lo que ha hecho el gobierno y lo que visualiza.

El próximo primero de septiembre, a las 9:00 de la noche, en Palacio Nacional, Peña Nieto se reunirá con jóvenes para hablar acerca de su Cuarto Informe de Gobierno.