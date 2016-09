En menos de 48 horas, una serie de atentados sacudieron al menos a tres estados en Estados Unidos: Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota.

En total, fueron cinco los incidentes que comprometieron la seguridad en el país. Dos de ellos ocurrieron en Nueva Jersey, dos en Nueva York y otro en Minnesota.

WANTED: Ahmad Khan Rahami, 28, in connection to the Chelsea explosion. Call #800577TIPS with any information. pic.twitter.com/rBDQGfXwbh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 19, 2016