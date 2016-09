Faltan 50 días para que se realicen las elecciones en Estados Unidos en las que se definirá, entre otras cosas, quién será el próximo presidente del país. Como saben, son dos los candidatos principales: Donald Trump del Partido Demócrata y Hillary Clinton, del Partido Republicano.

Además, en una semana ambos candidatos se enfrentarán en el primer debate presidencial.

Por lo tanto, ¿Quién ganaría si hoy fueran las elecciones presidenciales? Estos son algunos indicadores

Una de las fuentes más confiables en el mundo político son las encuestas de preferencia rumbo a la elección presidencial. Estos muestreos marcan el termómetro político en el país.

Por ejemplo, según un conteo realizado por la cadena CBS News, hay un empate técnico entre ambos candidatos en las próximas elecciones en Estados Unidos.

De acuerdo a la cadena informativa, ambos candidatos tienen un 42% de preferencia, según sondeos realizados por el portal YouGov en estados “clave”, como Arizona, Florida, Carolina del Norte, Nevada y Colorado; entre otros.

Sin embargo, Hillary Clinton mantiene una ligera ventaja.

A pesar de que, en las últimas semanas, Donald Trump ha ganado terreno en terrenos cruciales; de acuerdo a información de “Bloomberg“.

Donald Trump is gaining ground on Hillary Clinton in a crucial polling question https://t.co/bPJuK7sHHF via @LJKawa pic.twitter.com/27daAGr2FA

— Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2016