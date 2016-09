La maestra Patrice “Tricey” Brown se volvió el centro de atención en Estados Unidos; pero no por su manera de enseñar, sino, por los entallados vestidos que utiliza.

En las últimas horas, sus fotografías se volvieron virales y se generó un debate entorno a su forma de vestir.

I hope she's not a teacher, that outfit isn't appropriate for school pic.twitter.com/ky0Vw8ySnM

Traducción: “Espero que no sea una maestra. Esa forma de vestir no es apropiada para una escuela”.

Mientras que algunas personas resaltan su vestimenta, otras cuestionan si es la manera “correcta y decente” de presentarte ante niños de cuarto año de primaria.

Oh. Look. It's #TeacherBae wearing work appropriate attire. pic.twitter.com/qeSCwmwJUW

Traducción: “Hoy es un gran día para tener un ‘Gran Día'”

Pero vamos al comienzo de esta historia. Todo empezó cuando la maestra publicó fotografías de ella en el salón de clases. En la mayoría porta tacones, vestidos hasta la rodilla y con cuello alto; incluso, en una aparece con un abrigo.

Traducción: “Después del aburrimiento de la escuela”.

“Es una vestimenta perfectamente aceptable para el lugar del trabajo”, reseña el periódico “The Daily Dot“, sin embargo, se creó una polémica en redes sociales ya que hubo quienes acusaron a la maestra de vestir “demasiado sexy” para niños de entre 9 y 10 años.

Aunque ha sido víctima de críticas, Patrice se mantiene positiva.

“Solo deseo que me respeten y se centren en lo positivo”, dijo Brown al medio citado.

Además, resalta el cariño por su profesión: “Lo que es realmente importante es educar a las próximas generaciones”, añadió la profesora.

Por otro lado, también en Twitter reaccionó a las críticas: “¿Por qué hay tanto odio y envidia en este mundo? Cuando las personas solamente quieren lograr sus sueños. Gente nefasta en las redes sociales”.

why is there so much hate & jealousy in this world? When people just wanna achieve their dreams. Nasty people all on social media

